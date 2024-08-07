ДТП із постраждалими у Лозовій: зіткнулися два авто, одне – перекинулось
Фото: ГУНП в Харківській області
У місті Лозова на Харківщині сталася аварія в якій постраждали двоє людей, серед них – трирічна дитина.
ДТП сталася 6 серпня о 15:00. На перехресті вулиць Соборної та Михайла Грушевського зіткнулися дві автівки. Від удару один з легковиків перекинувся, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
35-річного чоловіка та його трирічну доньку шпиталізували. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Лозова на Харківщині сталася аварія в якій постраждали двоє людей, серед них – трирічна дитина.".