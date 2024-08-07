ДТП із постраждалими у Лозовій: зіткнулися два авто, одне – перекинулось

У місті Лозова на Харківщині сталася аварія в якій постраждали двоє людей, серед них – трирічна дитина.

ДТП сталася 6 серпня о 15:00. На перехресті вулиць Соборної та Михайла Грушевського зіткнулися дві автівки. Від удару один з легковиків перекинувся, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

35-річного чоловіка та його трирічну доньку шпиталізували. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.