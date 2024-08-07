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ДТП із постраждалими у Лозовій: зіткнулися два авто, одне – перекинулось

Події 12:42   07.08.2024
Вікторія Яковенко
ДТП із постраждалими у Лозовій: зіткнулися два авто, одне – перекинулось Фото: ГУНП в Харківській області

У місті Лозова на Харківщині сталася аварія в якій постраждали двоє людей, серед них – трирічна дитина.

ДТП сталася 6 серпня о 15:00. На перехресті вулиць Соборної та Михайла Грушевського зіткнулися дві автівки. Від удару один з легковиків перекинувся, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

35-річного чоловіка та його трирічну доньку шпиталізували. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 12:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Лозова на Харківщині сталася аварія в якій постраждали двоє людей, серед них – трирічна дитина.".