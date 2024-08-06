9-річна дитина постраждала в ДТП у Харкові: подробиці (фото)

6 серпня близько 9:00 на перехресті проспекту Любові Малої та вулиць Китаєнка й Костянтина Калініна зіткнулися автомобілі «Peugeot 308» та «Fiat Doblo».

Внаслідок аварії легкі травми отримав водій та 9-річний пасажир «Peugeot». Постраждалих із забоями шпиталізували, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку. Всі обставини ДТП встановлюються.