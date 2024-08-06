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9-річна дитина постраждала в ДТП у Харкові: подробиці (фото)

Суспільство 15:45   06.08.2024
Вікторія Яковенко
9-річна дитина постраждала в ДТП у Харкові: подробиці (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

6 серпня близько 9:00 на перехресті проспекту Любові Малої та вулиць Китаєнка й Костянтина Калініна зіткнулися автомобілі «Peugeot 308» та «Fiat Doblo».

Внаслідок аварії легкі травми отримав водій та 9-річний пасажир «Peugeot». Постраждалих із забоями шпиталізували, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку. Всі обставини ДТП встановлюються.

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 15:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 серпня близько 9:00 на перехресті проспекту Любові Малої та вулиць Китаєнка й Костянтина Калініна зіткнулися автомобілі «Peugeot 308» та «Fiat Doblo».".