9-річна дитина постраждала в ДТП у Харкові: подробиці (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
6 серпня близько 9:00 на перехресті проспекту Любові Малої та вулиць Китаєнка й Костянтина Калініна зіткнулися автомобілі «Peugeot 308» та «Fiat Doblo».
Внаслідок аварії легкі травми отримав водій та 9-річний пасажир «Peugeot». Постраждалих із забоями шпиталізували, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку. Всі обставини ДТП встановлюються.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 15:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 серпня близько 9:00 на перехресті проспекту Любові Малої та вулиць Китаєнка й Костянтина Калініна зіткнулися автомобілі «Peugeot 308» та «Fiat Doblo».".