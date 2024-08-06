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Аварія за участю тролейбуса сталася в Харкові: поліція шукає свідків (фото)

Суспільство 14:41   06.08.2024
Вікторія Яковенко
Аварія за участю тролейбуса сталася в Харкові: поліція шукає свідків (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

ДТП сталася 23 червня о 21:15 на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Індустріальної.

«Автомобіль «Chevrolet Aveo» здійснив наїзд на невстановлений позашляховик сірого кольору під керуванням невстановленого водія, який стояв на перехресті, щоб надалі здійснити маневр повороту ліворуч на вулицю Індустріальну. Після чого відбулося зіткнення автомобіля «Chevrolet Aveo» з тролейбусом «ПТС 12», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП пасажирка авто отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували. Наразі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Правоохоронці просять свідків та очевидців аварії звернутися за телефоном 093-87-57-388 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області.

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Фото: ГУНП в Харківській області
02
Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 14:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 23 червня о 21:15 на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Індустріальної.".