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П’яним збив пішохода та протаранив 4 авто: водія на Харківщині затримали

Події 12:14   05.08.2024
Вікторія Яковенко
П’яним збив пішохода та протаранив 4 авто: водія на Харківщині затримали Фото: Харківська обласна прокуратура

Запобіжний захід обрали водію на Харківщині, який вчинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

За даними Харківської обласної прокуратури, 31 липня в Богодухові 21-річний чоловік за кермом «BMW», рухаючись вулицею Соборною, на небезпечній швидкості здійснив наїзд на 48-річного пішохода, який у цей час знаходився на краю проїжджої частини. Також водій зіткнувся з чотирма іншими автівками, що були припарковані.

Постраждалого пішохода з тяжкими тілесними ушкодженнями шпиталізували. Попередньо встановлено, що показник вмісту алкоголю в крові водія складає 1,66%, зазначили правоохоронці.

«Сівши за кермо у стані алкогольного сп’яніння, водій створив небезпеку для інших учасників дорожнього руху, не враховував дорожню обстановку, не дотримувався безпечної швидкості та інтервалу, тобто порушив п.п. 1.5, 2.3, 2.9, 12.1 та 13.1 ПДР України», – додали в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 ККУ). Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відео: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Запобіжний захід обрали водію на Харківщині, який вчинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння.".