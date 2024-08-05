П’яним збив пішохода та протаранив 4 авто: водія на Харківщині затримали
Запобіжний захід обрали водію на Харківщині, який вчинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
За даними Харківської обласної прокуратури, 31 липня в Богодухові 21-річний чоловік за кермом «BMW», рухаючись вулицею Соборною, на небезпечній швидкості здійснив наїзд на 48-річного пішохода, який у цей час знаходився на краю проїжджої частини. Також водій зіткнувся з чотирма іншими автівками, що були припарковані.
Постраждалого пішохода з тяжкими тілесними ушкодженнями шпиталізували. Попередньо встановлено, що показник вмісту алкоголю в крові водія складає 1,66%, зазначили правоохоронці.
«Сівши за кермо у стані алкогольного сп’яніння, водій створив небезпеку для інших учасників дорожнього руху, не враховував дорожню обстановку, не дотримувався безпечної швидкості та інтервалу, тобто порушив п.п. 1.5, 2.3, 2.9, 12.1 та 13.1 ПДР України», – додали в прокуратурі.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 ККУ). Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відео: Харківська обласна прокуратура
Читайте також: 30 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авто, водій, ДТП, пешеход, прокуратура, пьяный, сбил, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «П’яним збив пішохода та протаранив 4 авто: водія на Харківщині затримали»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Запобіжний захід обрали водію на Харківщині, який вчинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння.".