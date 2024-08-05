Пьяным сбил пешехода и протаранил 4 авто: водителя на Харьковщине задержали

Меру пресечения избрали водителя на Харьковщине, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 31 июля в Богодухове 21-летний мужчина за рулем BMW, двигаясь по улице Соборной, на опасной скорости совершил наезд на 48-летнего пешехода, который в это время находился на краю проезжей части. Также водитель столкнулся с четырьмя другими припаркованными автомобилями.

Пострадавшего пешехода с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали. Предварительно установлено, что показатель содержания алкоголя в крови водителя составляет 1,66%, отметили правоохранители.

«Сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, водитель создал опасность для других участников дорожного движения, не учитывал дорожную обстановку, не соблюдал безопасную скорость и интервал, то есть нарушил п.п. 1.5, 2.3, 2.9, 12.1 и 13.1 ПДД Украины», — добавили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286-1 УКУ). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Видео: Харьковская областная прокуратура

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