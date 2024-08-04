30 пьяных водителей задержали копы в Харьковской области за сутки

За минувшие сутки патрульные обнаружили 30 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

«К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось остановкой патрульными полицейскими. На всех них составили соответствующие административные материалы, которые передадут в суд», — отметили правоохранители.