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30 пьяных водителей задержали копы в Харьковской области за сутки

Общество 10:55   04.08.2024
Оксана Якушко
30 пьяных водителей задержали копы в Харьковской области за сутки Фото: Патрульная полиция Харьковской области

За минувшие сутки патрульные обнаружили 30 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

«К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось остановкой патрульными полицейскими. На всех них составили соответствующие административные материалы, которые передадут в суд», — отметили правоохранители.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 10:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки патрульные обнаружили 30 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".