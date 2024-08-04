30 пьяных водителей задержали копы в Харьковской области за сутки
Фото: Патрульная полиция Харьковской области
За минувшие сутки патрульные обнаружили 30 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
«К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось остановкой патрульными полицейскими. На всех них составили соответствующие административные материалы, которые передадут в суд», — отметили правоохранители.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: алкогольное опьянение, водій, водитель, коп, патрульная полиция Харьковской области, пьяные водители;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 10:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки патрульные обнаружили 30 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".