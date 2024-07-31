ДТП с обнаженным мужчиной в Харькове: в полиции сообщили, что случилось (фото)
Сегодняшнее ДТП на улице Ахсарова в Шевченковском районе Харькова, фото и видео которого опубликовали в соцсетях, прокомментировали правоохранители.
Ранее в Telegram-каналах показали красный автомобиль на газоне посреди деревьев, на расстоянии от проезжей части. На водительском сиденье находился обнаженный мужчина. В публикациях предположили, что тот был нетрезв.
В сообщении ГУ Нацполиции в Харьковской области нет информации, был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
«44-летний водитель Chevrolet Aveo не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Mitsubishi под управлением 37-летней женщины. Незначительные телесные повреждения получил водитель Chevrolet. Информация о ДТП зарегистрирована в Едином учете. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали в полиции.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодняшнее ДТП на улице Ахсарова в Шевченковском районе Харькова, фото и видео которого опубликовали в соцсетях, прокомментировали правоохранители.".