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ДТП з оголеним чоловіком у Харкові: у поліції розповіли, що сталося (фото)

Події 19:15   31.07.2024
Олена Нагорна
ДТП з оголеним чоловіком у Харкові: у поліції розповіли, що сталося (фото) Фото з телеграм-каналів

Сьогоднішню ДТП на вулиці Ахсарова у Шевченківському районі Харкова, фото та відео якої опублікували у соцмережах, прокоментували правоохоронці.

Раніше в телеграм-каналах показали червоний автомобіль на газоні серед дерев, на відстані від проїжджої частини. На водійському сидінні знаходився оголений чоловік. У публікаціях припустили, що той був нетверезий.

У повідомленні ГУ Нацполіції у Харківській області немає інформації, чи був чоловік у стані алкогольного сп’яніння.

«44-річний водій Chevrolet Aveo не обрав безпечної дистанції та скоїв зіткнення з Mitsubishi під керуванням 37-річної водійки. Незначні тілесні ушкодження отримав водій Chevrolet. Інформація про ДТП зареєстрована у Єдиному обліку. Обставини події встановлюються», – розповіли в поліції.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 19:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогоднішню ДТП на вулиці Ахсарова у Шевченківському районі Харкова, фото та відео якої опублікували у соцмережах, прокоментували правоохоронці.".