ДТП з оголеним чоловіком у Харкові: у поліції розповіли, що сталося (фото)

Сьогоднішню ДТП на вулиці Ахсарова у Шевченківському районі Харкова, фото та відео якої опублікували у соцмережах, прокоментували правоохоронці.

Раніше в телеграм-каналах показали червоний автомобіль на газоні серед дерев, на відстані від проїжджої частини. На водійському сидінні знаходився оголений чоловік. У публікаціях припустили, що той був нетверезий.

У повідомленні ГУ Нацполіції у Харківській області немає інформації, чи був чоловік у стані алкогольного сп’яніння.

«44-річний водій Chevrolet Aveo не обрав безпечної дистанції та скоїв зіткнення з Mitsubishi під керуванням 37-річної водійки. Незначні тілесні ушкодження отримав водій Chevrolet. Інформація про ДТП зареєстрована у Єдиному обліку. Обставини події встановлюються», – розповіли в поліції.