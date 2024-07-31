ДТП з оголеним чоловіком у Харкові: у поліції розповіли, що сталося (фото)
Сьогоднішню ДТП на вулиці Ахсарова у Шевченківському районі Харкова, фото та відео якої опублікували у соцмережах, прокоментували правоохоронці.
Раніше в телеграм-каналах показали червоний автомобіль на газоні серед дерев, на відстані від проїжджої частини. На водійському сидінні знаходився оголений чоловік. У публікаціях припустили, що той був нетверезий.
У повідомленні ГУ Нацполіції у Харківській області немає інформації, чи був чоловік у стані алкогольного сп’яніння.
«44-річний водій Chevrolet Aveo не обрав безпечної дистанції та скоїв зіткнення з Mitsubishi під керуванням 37-річної водійки. Незначні тілесні ушкодження отримав водій Chevrolet. Інформація про ДТП зареєстрована у Єдиному обліку. Обставини події встановлюються», – розповіли в поліції.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 19:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогоднішню ДТП на вулиці Ахсарова у Шевченківському районі Харкова, фото та відео якої опублікували у соцмережах, прокоментували правоохоронці.".