Live
  • Пн 29.07.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.1
  • EUR 44.63

Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися вантажівка й мотоцикл (фото)

Події 15:15   29.07.2024
Вікторія Яковенко
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися вантажівка й мотоцикл (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

25-річний чоловік загинув внаслідок ДТП у селищі Пісочин. Він був за кермом мотоцикла «Kawasaki», і його транспорт зіткнувся з вантажівкою «Scania» з напівпричепом.

Аварія сталася 28 липня близько 19:50 на перехресті, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Водій мотоцикла від травм помер у лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Читайте також: Водій без прав влаштував ДТП у Харкові та розпивав алкоголь на очах у копів

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зеленський на Харківщині провів нараду: обговорили підготовку до зими
Зеленський на Харківщині провів нараду: обговорили підготовку до зими
29.07.2024, 15:29
Сьогодні 28 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 липня: яке свято та день в історії
28.07.2024, 06:00
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися вантажівка й мотоцикл (фото)
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися вантажівка й мотоцикл (фото)
29.07.2024, 15:15
Майже 750 тис. порцій приготував Food Train на Харківщині за 145 днів (фото)
Майже 750 тис. порцій приготував Food Train на Харківщині за 145 днів (фото)
29.07.2024, 14:43
Президент на Харківщині: Зеленський також заїхав у Дергачі (відео)
Президент на Харківщині: Зеленський також заїхав у Дергачі (відео)
29.07.2024, 14:10
Головні новини Харкова 29 липня: ситуація на фронті, приїхав Зеленський
Головні новини Харкова 29 липня: ситуація на фронті, приїхав Зеленський
29.07.2024, 14:13

Новини за темою:

15:54
Смертельна ДТП на Харківщині, де загинула дитина: поліція показала більше фото
14:08
На Харківщині зіткнулися фура і легковик: є загиблі й поранені (оновлено)
18:58
ДТП під Харковом: автівка врізалась в зупинку, є постраждалі
16:27
ДТП з мікроавтобусом під Харковом: водій загинув, постраждали жінка та дитина
11:12
Злетів у кювет: на Харківщині загинув 17-річний пасажир мотоцикла

Ви читали новину: «Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися вантажівка й мотоцикл (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 15:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний чоловік загинув внаслідок ДТП у селищі Пісочин. Він був за кермом мотоцикла «Kawasaki», і його транспорт зіткнувся з вантажівкою «Scania» з напівпричепом.".