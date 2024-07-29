Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися вантажівка й мотоцикл (фото)

25-річний чоловік загинув внаслідок ДТП у селищі Пісочин. Він був за кермом мотоцикла «Kawasaki», і його транспорт зіткнувся з вантажівкою «Scania» з напівпричепом.

Аварія сталася 28 липня близько 19:50 на перехресті, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Водій мотоцикла від травм помер у лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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