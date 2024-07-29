Смертельная авария на Харьковщине: столкнулись грузовик и мотоцикл (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
25-летний мужчина погиб в результате ДТП в поселке Песочин. Он был за рулем мотоцикла Kawasaki, и его транспорт столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом.
Авария произошла 28 июля около 19.50 на перекрестке, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Водитель мотоцикла от травм умер в больнице. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 15:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний мужчина погиб в результате ДТП в поселке Песочин. Он был за рулем мотоцикла Kawasaki, и его транспорт столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом.".