Водитель без прав устроил ДТП в Харькове и распивал алкоголь на глазах у копов
Днем 27 июля водитель Renault совершил столкновение с другой машиной на проспекте Героев Харькова и уехал с места ДТП.
Такую информацию получили копы и начали поиск водителя, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На улице Георгия Тарасенко правоохранители заметили похожее авто с характерными повреждениями. В ходе общения с патрульными водитель употреблял алкоголь, до проведения освидетельствования на состояние опьянения. Также копы обнаружили, что он не получал водительское удостоверение.
Патрульные отстранили нарушителя от управления и составили админпротоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП), ч. 4 ст. 130 (употребление лицом, управлявшим транспортным средством, после ДТП с его участием алкоголя) и админпостановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, патрульная полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 18:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 27 июля водитель Renault совершил столкновение с другой машиной на проспекте Героев Харькова и уехал с места ДТП".