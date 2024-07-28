Водитель без прав устроил ДТП в Харькове и распивал алкоголь на глазах у копов

Днем 27 июля водитель Renault совершил столкновение с другой машиной на проспекте Героев Харькова и уехал с места ДТП.

Такую информацию получили копы и начали поиск водителя, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На улице Георгия Тарасенко правоохранители заметили похожее авто с характерными повреждениями. В ходе общения с патрульными водитель употреблял алкоголь, до проведения освидетельствования на состояние опьянения. Также копы обнаружили, что он не получал водительское удостоверение.

Патрульные отстранили нарушителя от управления и составили админпротоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП), ч. 4 ст. 130 (употребление лицом, управлявшим транспортным средством, после ДТП с его участием алкоголя) и админпостановление по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.

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