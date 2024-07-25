Что ищут на блокпостах на въездах в Харьков и какой называют самым проблемным

Оружие, которого бы хватило для целого батальона, и более 3 тысяч килограммов наркотиков изъяли в первом полугодии на десяти блокпостах на въездах в Харьков. Такие достижения бойцов 5-й Слобожанской бригады НГУ. Где в автомобилях чаще всего прячут оружие, как выявляют подозрительных лиц и нарушителей, в частности дезертиров, они рассказали журналистам. Также нацгвардейцы назвали самый проблемный блокпост.

Егор Крячко, заместитель командира роты 5-й Слобожанской бригады НГУ

Мы являемся, можно сказать, санитарами этого общества, находясь здесь, на блокпосту.

А еще они называют себя стражами Харькова. Нацгвардейцы 5-й Слобожанской отвечают за десять блокпостов. Круглосуточно проверяют машины, чтобы в город не проникли российские ДРГ, не ввезли незаконное оружие и наркотики.

Егор Крячко, заместитель командира роты 5-й Слобожанской бригады НГУ

Самый проблемный блокпост — это блокпост со стороны города Чугуев. Очень большой поток идет незаконных боеприпасов, оружия и наркотических средств. Перевозят местные жители с деоккупированных территорий, жители Донецкой и Луганской областей. И транзитом пытаются вывезти через блокпост со стороны Песочина.

Служба на блокпосте требует бдительности и концентрации. Чтобы научиться видеть подозрительное, по оценке Крячко, нужно около двух недель обучения.

«Батискаф», военный 5-й Слобожанской бригады НГУ

Человек, бывает, нечетко отвечает, что именно он везет. И тогда у нас есть основания поставить на обочину и проверить полностью. Люди, которые постоянно проезжают блокпост, заблаговременно готовят документы. Те, что впервые, начинают: «Мы не знали», какая-то паника, не могут найти документы, „Дія“ не открывается. Мы также ставим их на обочину и хорошо уже осматриваем багажник, машину, личные вещи.

В первом полугодии на десяти блокпостах изъяли более 62 тысяч патронов, 369 гранат, более 200 килограммов взрывчатки, 19 автоматов Калашникова, миномет и гранатомет.

Егор Крячко, заместитель командира роты 5-й Слобожанской бригады НГУ

— Если взять все, что вы изъяли, это арсенал для вооружения какой армии?

— Можно батальон вооружить, в принципе. Можно много вреда наделать, если это попадет не в те руки.

Изъятое оружие вместе с нарушителями передают органам Нацполиции. Они хранят опасные находки как вещественные доказательства. В 2022 году был опыт, когда такое оружие передавали украинским подразделениям, говорит Крячко.

Егор Крячко, заместитель командира роты 5-й Слобожанской бригады НГУ

Некоторые правонарушители говорят, что везут это в территориальный орган полиции под добровольную сдачу. Но мы организовываем скорее эту встречу. Основные тайники — это передняя торпеда, приборная панель. Оттуда я доставал гранаты М67. Под днище автомобиля пытались прятать патроны и взрывчатку. Огнестрельное оружие АК-74 мне удавалось находить в разобранном состоянии. Гранатомет — в больших грузовых транспортных средствах.

Также за полгода в автомобилях нашли более 3 тысяч килограммов наркотиков.

Егор Крячко, заместитель командира роты 5-й Слобожанской бригады НГУ

Задержаны за уголовные правонарушения 469 человек. За административные правонарушения — 378 человек. Административные статьи чаще всего — это управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Уголовные статьи — это нелегальный оборот наркотических средств.

Нацгвардейцы вспоминают: на одном из блокпостов остановили легковушку, в салоне которой был подвыпивший дезертир.

«Батискаф», военный 5-й Слобожанской бригады НГУ

Проверяли транспортные средства, как всегда. И один из таксистов начал говорить: «Зачем вам нужны документы пассажира?» Поставили машину для полной проверки и обнаружили, что человек самовольно покинул воинскую часть.

Егор Крячко, заместитель командира роты 5-й Слобожанской бригады НГУ

У нас есть такой планшет. Здесь у нас есть база военнослужащих, которые незаконно покинули расположение своих воинских частей. Вызывает у нас подозрение конкретный военнослужащий, мы вбили в поиск, посмотрели — есть фамилия, совпадение по данным — задержали военнослужащего, передали мобильной группе ВСП. Не нашли такого — отпустили, извинились. Счастливой дороги!

Нападений на нацгвардейцев на въездах в Харьков не было.