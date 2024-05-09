Водитель под Харьковом вез 35 кг взрывчатки и 170 детонаторов — Нацгвардия

Кинологическая служба 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины в течение апреля пресекла на Харьковщине 33 попытки провезти через блокпосты оружие и боеприпасы, а также — наркотики. Один из самых вопиющих был под Харьковом.

«Самым потрясающим» случаем нацгвардейцы назвали попытку провезти из Харькова в сторону Змиева 35 кг взрывчатки. Дерзкого перевозчика остановили 29 апреля на блокпосту. Различными взрывчатыми веществами он «нафаршировал» автомобиль «Peugeot Expert».

«Откровенно скажу, за время своей службы не могу вспомнить аналогичного случая. В салоне этого автомобиля наш служебный пес Аморек обнаружил более 35 кг взрывчатки – пластид, тротил и гексоген, 46 м огневого шнура, три выстрела для ручных противотанковых гранатометов и более 170 разнообразных детонаторов», — сообщил начальник кинологической службы 5-й Слобожанской бригады НГУ офицер с позывным «К-9».

Статистику обнаруженного гвардейцами при досмотрах на блокпостах в течение месяца опубликовала пресс-служба 5-й Слобожанской бригады НГУ. Так, в течение апреля выявили:

— автоматов АКС-У – 4 шт.;

— пистолет ТТ – 1 шт.;

— холодного оружия – 2 шт.;

— патронов калибра 7,62 — 440 шт.;

— патронов калибра 5,45 – 1 787 шт.;

— патронов калибра 5,56 – 1 285 шт.;

— гранат разных видов и модификаций – 9 шт.;

— универсальных запалов – 8 шт.;

— взрывателей разных видов – 207 шт.;

— тротила – 6 кг 800 г;

— пластида – 18 кг 680 г;

— гексогена – 12 кг 300 г;

— огневой шнур – 46 метров;

— мин разных видов и модификаций – 14 шт.;

— осколочных боеприпасов калибра 40 мм для подствольных гранатометов – 12 шт.;

— выстрелов для ручного противотанкового гранатомета – 3 шт.;

— детонаторов разных видов – 174 шт.;

— таблеток «Метадона», «Лирики», «Прегабалина», «Экстази», «Морфина» – 76 шт.;

— инъекционных наркотических средств – 16 ампул.;

— а также кристаллические наркотики и наркотические средства растительного происхождения.

«Среди блокпостов, на которых ежедневно несут службу кинологические пары нашей бригады, неутешительную «первую строчку пьедестала» занимает пост, расположенный на въезде в Харьков со стороны города Чугуева. Здесь за месяц мы 12 раз задерживали транспортные средства, водители которых пытались противоправно ввезти запрещенные предметы и вещества», — сообщил начальник кинологической службы 5-й Слобожанской бригады НГУ.

Вторым по «популярности» у нарушителей обычно был блокпост на выезде из Харькова в сторону Киева. Однако в апреле его «опередил» тот, который находится на Сумской трассе.

Рекордсменом по количеству оружия, которое одновременно находились в одном автомобиле стал водитель пикапа «Ford F-150». Его остановили на выезде из Чугуева в сторону Харькова 8 апреля.

«При осмотре автомобиля кинологом со служебной собакой Аморек в автомобиле мы обнаружили целый склад оружия и боеприпасов: три автомата Калашникова со складным прикладом и укороченным стволом, гранаты разных видов, 1240 патронов калибра 5,56 и более 60 патронов других калибров», – рассказал К-9.

В каждом случае, когда на блокпостах у проезжающих обнаруживают оружие или наркотики, на место вызывают полицию. За месяц возбудили 21 уголовное дело по ст. 263 УК и 18 уголовных дел по ст. 309 УК.