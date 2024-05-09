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Водитель под Харьковом вез 35 кг взрывчатки и 170 детонаторов — Нацгвардия

Происшествия 09:09   09.05.2024
Оксана Горун
Водитель под Харьковом вез 35 кг взрывчатки и 170 детонаторов — Нацгвардия Фото: пресс-служба 5-й Слобожанской бригады НГУ

Кинологическая служба 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины в течение апреля пресекла на Харьковщине 33 попытки провезти через блокпосты оружие и боеприпасы, а также — наркотики. Один из самых вопиющих был под Харьковом.

«Самым потрясающим» случаем нацгвардейцы назвали попытку провезти из Харькова в сторону Змиева 35 кг взрывчатки. Дерзкого перевозчика остановили 29 апреля на блокпосту. Различными взрывчатыми веществами он «нафаршировал» автомобиль «Peugeot Expert».

«Откровенно скажу, за время своей службы не могу вспомнить аналогичного случая. В салоне этого автомобиля наш служебный пес Аморек обнаружил более 35 кг взрывчатки – пластид, тротил и гексоген, 46 м огневого шнура, три выстрела для ручных противотанковых гранатометов и более 170 разнообразных детонаторов», — сообщил начальник кинологической службы 5-й Слобожанской бригады НГУ офицер с позывным «К-9».

Обнаружили взрывчатку на блок-посту под Харьковом 7
Фото: пресс-служба 5-й Слобожанской бригады НГУ

Статистику обнаруженного гвардейцами при досмотрах на блокпостах в течение месяца опубликовала пресс-служба 5-й Слобожанской бригады НГУ. Так, в течение апреля выявили:

— автоматов АКС-У – 4 шт.;
— пистолет ТТ – 1 шт.;
— холодного оружия – 2 шт.;
— патронов калибра 7,62 — 440 шт.;
— патронов калибра 5,45 – 1 787 шт.;
— патронов калибра 5,56 – 1 285 шт.;
— гранат разных видов и модификаций – 9 шт.;
— универсальных запалов – 8 шт.;
— взрывателей разных видов – 207 шт.;
— тротила – 6 кг 800 г;
— пластида – 18 кг 680 г;
— гексогена – 12 кг 300 г;
— огневой шнур – 46 метров;
— мин разных видов и модификаций – 14 шт.;
— осколочных боеприпасов калибра 40 мм для подствольных гранатометов – 12 шт.;
— выстрелов для ручного противотанкового гранатомета – 3 шт.;
— детонаторов разных видов – 174 шт.;
— таблеток «Метадона», «Лирики», «Прегабалина», «Экстази», «Морфина» – 76 шт.;
— инъекционных наркотических средств – 16 ампул.;
— а также кристаллические наркотики и наркотические средства растительного происхождения.

Обнаружили взрывчатку на блок-посту под Харьковом 2
Фото: пресс-служба 5-й Слобожанской бригады НГУ

«Среди блокпостов, на которых ежедневно несут службу кинологические пары нашей бригады, неутешительную «первую строчку пьедестала» занимает пост, расположенный на въезде в Харьков со стороны города Чугуева. Здесь за месяц мы 12 раз задерживали транспортные средства, водители которых пытались противоправно ввезти запрещенные предметы и вещества», — сообщил начальник кинологической службы 5-й Слобожанской бригады НГУ.

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Обнаружили взрывчатку на блок-посту под Харьковом 4
Фото: пресс-служба 5-й Слобожанской бригады НГУ

Вторым по «популярности» у нарушителей обычно был блокпост на выезде из Харькова в сторону Киева. Однако в апреле его «опередил» тот, который находится на Сумской трассе.

Рекордсменом по количеству оружия, которое одновременно находились в одном автомобиле стал  водитель пикапа «Ford F-150». Его остановили на выезде из Чугуева в сторону Харькова 8 апреля.

Обнаружили взрывчатку на блок-посту под Харьковом
Фото: пресс-служба 5-й Слобожанской бригады НГУ

«При осмотре автомобиля кинологом со служебной собакой Аморек в автомобиле мы обнаружили целый склад оружия и боеприпасов: три автомата Калашникова со складным прикладом и укороченным стволом, гранаты разных видов, 1240 патронов калибра 5,56 и более 60 патронов других калибров», – рассказал К-9.

Обнаружили взрывчатку на блок-посту под Харьковом 6
Фото: пресс-служба 5-й Слобожанской бригады НГУ

В каждом случае, когда на блокпостах у проезжающих обнаруживают оружие или наркотики, на место вызывают полицию. За месяц возбудили 21 уголовное дело по ст. 263 УК и 18 уголовных дел по ст. 309 УК.

Обнаружили взрывчатку на блок-посту под Харьковом 3
Фото: пресс-служба 5-й Слобожанской бригады НГУ
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 09:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кинологическая служба 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины в течение апреля пресекла на Харьковщине 33 попытки провезти через блок-посты оружие и боеприпасы, а также — наркотики. Один из самых вопиющих был под Харьковом".