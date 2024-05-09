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Водій під Харковом віз 35 кг вибухівки та 170 детонаторів – Нацгвардія

Події 09:09   09.05.2024
Оксана Горун
Водій під Харковом віз 35 кг вибухівки та 170 детонаторів – Нацгвардія Фото: пресслужба 5-ї Слобожанської бригади ЗСУ

Кінологічна служба 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України протягом квітня попередила на Харківщині 33 спроби провезти через блокпости зброю та боєприпаси, а також – наркотики. Один із найбільш кричущих був під Харковом.

“Приголомшливим” випадком нацгвардійці назвали спробу провезти з Харкова в бік Змієва 35 кг вибухівки. Зухвалого перевізника зупинили 29 квітня на блокпосту. Різними вибуховими речовинами він “нафарширував” автомобіль “Peugeot Expert”.

“Відверто скажу, за час своєї служби не можу згадати аналогічного випадку. В салоні цієї автівки наш службовий пес Аморек виявив понад 35 кг вибухівки – пластид, тротил та гексоген, 46 м вогневого шнура, три постріли для ручних протитанкових гранатометів та понад 170 різноманітних детонаторів”, –  повідомив начальник кінологічної служби 5-ї Слобожанської бригади НГУ офіцер із позивним “К-9”.

Виявили вибухівку на блок-посту під Харковом 7
Фото: пресслужба 5-ї Слобожанської бригади ЗСУ

Статистику виявленого гвардійцями під час оглядів на блокпостах протягом місяця опублікувала пресслужба 5-ї Слобожанської бригади НГУ. Так, протягом квітня виявили:

– автоматів АКС-У – 4 шт.;
– пістолет ТТ – 1 шт.;
– холодної зброї – 2 шт.;
– набоїв калібру 7,62 – 440 шт.;
– набоїв калібру 5,45 – 1 787 шт.;
– набоїв калібру 5,56 – 1 285 шт.;
– гранат різних видів та модифікацій – 9 шт.;
– універсальних запалів – 8 шт.;
– підривачів різних видів – 207 шт.;
– тротилу – 6 кг 800 г;
– пластиду – 18 кг 680 г;
– гексогену – 12 кг 300 г;
– вогневий шнур – 46 метрів;
– мін різних видів та модифікацій – 14 шт.;
– осколкових боєприпасів калібру 40 мм для підствольних гранатометів – 12 шт.;
– пострілів для ручного протитанкового гранатомета – 3 шт.;
– детонаторів різних видів – 174 шт.;
– пігулок “Метадону”, “Лірики”, “Прегабаліну”, “Екстазі”, “Морфіну” – 76 шт.;
– ін’єкційних наркотичних засобів – 16 ампул.;
– а також кристалічні наркотичні засоби та наркотичні засоби рослинного походження.
Виявили вибухівку на блок-посту під Харковом 2
Фото: пресслужба 5-ї Слобожанської бригади ЗСУ

“Серед блокпостів, на яких щоденно несуть службу кінологічні пари нашої бригади, невтішну “першу сходинку п’єдесталу” займає пост, який розташований на в’їзді у Харків з боку міста Чугуєва. Тут протягом місяця ми 12 разів затримували транспортні засоби, водії яких намагалися протиправно ввезти заборонені предмети та речовини”, – повідомив начальник кінологічної служби 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

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Виявили вибухівку на блок-посту під Харковом 4
Фото: пресслужба 5-ї Слобожанської бригади ЗСУ

Другим за “популярністю” порушники зазвичай називали блокпост на виїзді з Харкова в бік Києва. Однак у квітні його “випередив” той, що знаходиться на Сумській трасі.

Рекордсменом за кількістю зброї, яка одночасно знаходилася в одному автомобілі, став водій пікапа “Ford F-150”. Його зупинили на виїзді з Чугуєва в бік Харкова 8 квітня.

Виявили вибухівку на блок-посту під Харковом
Фото: пресслужба 5-ї Слобожанської бригади ЗСУ

“Під час огляду автомобіля кінологом зі службовим собакою Аморек в автівці ми виявили цілий склад зброї та боєприпасів: три автомати Калашникова зі складаним прикладом та вкороченим стволом, з гранати різних видів, 1240 набоїв калібру 5,56 та понад 60 набоїв інших калібрів”, – відзначив К-9.

Виявили вибухівку на блок-посту під Харковом 6
Фото: пресслужба 5-ї Слобожанської бригади ЗСУ

У кожному випадку, коли на блокпостах у тих, хто проїжджає, виявляють зброю або наркотики, на місце викликають поліцію. За місяць порушили 21 кримінальну справу за ст. 263 КК та 18 кримінальних справ за ст. 309 КК.

Виявили вибухівку на блок-посту під Харковом 3
Фото: пресслужба 5-ї Слобожанської бригади ЗСУ
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 09:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кінологічна служба 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України протягом квітня попередила на Харківщині 33 спроби провезти через блокпости зброю та боєприпаси, а також – наркотики. Один із найбільш кричущих був під Харковом".