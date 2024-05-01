Зброю з війни продавали криміналітету: затримання СБУ провела й на Харківщині

“Чорних зброярів”, які продавали криміналітету зброю та боєприпаси з місць колишніх бойових зіткнень поблизу лінії фронту, затримала СБУ у різних регіонах України.

Як інформують силовики, двох організаторів банди затримали “на гарячому” у Києві та Львові. Вони намагалися продати кримінальникам партію снайперських гвинтівок російського виробництва. Ще п’ятьох фігурантів затримали у Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

За даними слідства, торговці підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно моніторили інтернет-платформи з продажу різної зброї, де зокрема викладали свої пропозиції. Товар зловмисники пакували в коробки з-під побутової техніки та відправляли поштою.

У фігурантів вилучили 59 бойових гранат, понад десяток автоматів Калашнікова, протипіхотні міни та кулемети. У ході обшуків у спеціально обладнаних схронах на територіях власних домоволодінь та місцевих гаражних кооперативів також знайшли 28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова та ТТ, понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова, 3 пістолети-кулемети та майже 3,5 тисячі патронів різного калібру.

Двом організаторам угруповання повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 ККУ(незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.