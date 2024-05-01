Зброю з війни продавали криміналітету: затримання СБУ провела й на Харківщині
“Чорних зброярів”, які продавали криміналітету зброю та боєприпаси з місць колишніх бойових зіткнень поблизу лінії фронту, затримала СБУ у різних регіонах України.
Як інформують силовики, двох організаторів банди затримали “на гарячому” у Києві та Львові. Вони намагалися продати кримінальникам партію снайперських гвинтівок російського виробництва. Ще п’ятьох фігурантів затримали у Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.
За даними слідства, торговці підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно моніторили інтернет-платформи з продажу різної зброї, де зокрема викладали свої пропозиції. Товар зловмисники пакували в коробки з-під побутової техніки та відправляли поштою.
У фігурантів вилучили 59 бойових гранат, понад десяток автоматів Калашнікова, протипіхотні міни та кулемети. У ході обшуків у спеціально обладнаних схронах на територіях власних домоволодінь та місцевих гаражних кооперативів також знайшли 28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова та ТТ, понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова, 3 пістолети-кулемети та майже 3,5 тисячі патронів різного калібру.
Двом організаторам угруповання повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 ККУ(незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.
Читайте також: Арсенал зброї знайшли у мешканця Ізюмщини вдома: йому “світить” 7 років тюрми
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: війна, криминалитет, оружие, СБУ, торговцы оружием, Харків, черные оружейники;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зброю з війни продавали криміналітету: затримання СБУ провела й на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 20:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Чорних зброярів”, які продавали криміналітету зброю та боєприпаси з місць колишніх бойових зіткнень поблизу лінії фронту, затримала СБУ у різних регіонах України".