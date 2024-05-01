Live
  • Ср 01.05.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 39.52
  • EUR 42.36

Зброю з війни продавали криміналітету: затримання СБУ провела й на Харківщині

Суспільство 20:58   01.05.2024
Олена Нагорна
Зброю з війни продавали криміналітету: затримання СБУ провела й на Харківщині

“Чорних зброярів”, які продавали криміналітету зброю та боєприпаси з місць колишніх бойових зіткнень поблизу лінії фронту, затримала СБУ у різних регіонах України.

Як інформують силовики, двох організаторів банди затримали “на гарячому” у Києві та Львові. Вони намагалися продати кримінальникам партію снайперських гвинтівок російського виробництва. Ще п’ятьох фігурантів затримали у Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

За даними слідства, торговці підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно моніторили інтернет-платформи з продажу різної зброї, де зокрема викладали свої пропозиції. Товар зловмисники пакували в коробки з-під побутової техніки та відправляли поштою.

У фігурантів вилучили 59 бойових гранат, понад десяток автоматів Калашнікова, протипіхотні міни та кулемети. У ході обшуків у спеціально обладнаних схронах на територіях власних домоволодінь та місцевих гаражних кооперативів також знайшли 28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова та ТТ, понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова, 3 пістолети-кулемети та майже 3,5 тисячі патронів різного калібру.

Двом організаторам угруповання повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 ККУ(незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Читайте також: Арсенал зброї знайшли у мешканця Ізюмщини вдома: йому “світить” 7 років тюрми

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Один трактор на Харківщині підірвався на міні, у другий – влетів дрон (фото)
Один трактор на Харківщині підірвався на міні, у другий – влетів дрон (фото)
01.05.2024, 21:29
Зброю з війни продавали криміналітету: затримання СБУ провела й на Харківщині
Зброю з війни продавали криміналітету: затримання СБУ провела й на Харківщині
01.05.2024, 20:58
Під обстрілом удень були Липці під Харковом: літня жінка загинула на місці
Під обстрілом удень були Липці під Харковом: літня жінка загинула на місці
01.05.2024, 19:44
Авіаудар по Золочеву на Харківщині: відомо вже про 13 постраждалих
Авіаудар по Золочеву на Харківщині: відомо вже про 13 постраждалих
01.05.2024, 21:15
Тепло, вдень невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 травня
Тепло, вдень невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 травня
01.05.2024, 20:27
Невістка зі свекром загинули під час обстрілу Золочева на Харківщині
Невістка зі свекром загинули під час обстрілу Золочева на Харківщині
01.05.2024, 17:40

Новини за темою:

08:19
РФ поповнює угрупування “Північ”, що стоїть біля кордону: дані Машовця
07:32
Авіаударів по шістьох населених пунктах Харківщини завдала РФ – Генштаб
08:17
Чия Кислівка на Харківщині та що з “наступом на Харків”: аналіз ISW
08:02
Росіяни будують аеродром неподалік кордону з Харківщиною – ISW
07:28
РФ завдала серії авіаударів по Харківщині: куди били – дані Генштабу ЗСУ

Ви читали новину: «Зброю з війни продавали криміналітету: затримання СБУ провела й на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 20:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Чорних зброярів”, які продавали криміналітету зброю та боєприпаси з місць колишніх бойових зіткнень поблизу лінії фронту, затримала СБУ у різних регіонах України".