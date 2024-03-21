Арсенал зброї знайшли у жителя Ізюмщини вдома: йому «світить» 7 років тюрми
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині викрили 51-річного чоловіка, який зберігав у себе вдома вибухонебезпечні предмети та боєприпаси.
У січні правоохоронці у зловмисника вдома виявили корпус ручної осколкової гранати Ф-1, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Крім того, 20 березня під час ще одного обшука у чоловіка поліцейські виявили предмети ззовні схожі на патрони з різними маркуваннями у загальній кількості 119 штук. Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.
Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів та боєприпасів. Чоловіку загрожує до 7 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: арсенал, граната, Изюмщина, оружие, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили 51-річного чоловіка, який зберігав у себе вдома вибухонебезпечні предмети та боєприпаси.".