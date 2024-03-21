Арсенал зброї знайшли у жителя Ізюмщини вдома: йому «світить» 7 років тюрми

На Харківщині викрили 51-річного чоловіка, який зберігав у себе вдома вибухонебезпечні предмети та боєприпаси.

У січні правоохоронці у зловмисника вдома виявили корпус ручної осколкової гранати Ф-1, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, 20 березня під час ще одного обшука у чоловіка поліцейські виявили предмети ззовні схожі на патрони з різними маркуваннями у загальній кількості 119 штук. Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів та боєприпасів. Чоловіку загрожує до 7 років тюрми.

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