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Арсенал зброї знайшли у жителя Ізюмщини вдома: йому «світить» 7 років тюрми

Суспільство 15:29   21.03.2024
Вікторія Яковенко
Арсенал зброї знайшли у жителя Ізюмщини вдома: йому «світить» 7 років тюрми Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині викрили 51-річного чоловіка, який зберігав у себе вдома вибухонебезпечні предмети та боєприпаси.

У січні правоохоронці у зловмисника вдома виявили корпус ручної осколкової гранати Ф-1, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, 20 березня під час ще одного обшука у чоловіка поліцейські виявили предмети ззовні схожі на патрони з різними маркуваннями у загальній кількості 119 штук. Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів та боєприпасів. Чоловіку загрожує до 7 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 15:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили 51-річного чоловіка, який зберігав у себе вдома вибухонебезпечні предмети та боєприпаси.".