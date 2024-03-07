На Харківщині прикордонники виявили схованку з вогнепальною зброєю
В одному з прикордонних населених пунктів на Харківщині знайшовся цілий склад зброї.
“Гладкоствольні та нарізні рушниці, пістолети, саморобну зброю та 3 багнет-ножа виявили бійці бригади Гвардії наступу “Сталевий Кордон” в одному з населених пунктів Харківщини неподалік державного кордону з рф”, – повідомили в телеграм бригади “Сталевий кордон”.
Знахідку прикордонники передали співробітникам поліції. Надалі слідчі з’ясовуватимуть, чия зброя і з якою метою її сховали.
Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: “Шахеди” хитрі, а С-300 – “делікатна тема” – захисники неба Харкова (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, оружие, пограничники, сталевий кордон;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині прикордонники виявили схованку з вогнепальною зброєю»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 10:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з прикордонних населених пунктів на Харківщині знайшовся цілий склад зброї".