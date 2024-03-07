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На Харківщині прикордонники виявили схованку з вогнепальною зброєю

Події 10:14   07.03.2024
Оксана Горун
На Харківщині прикордонники виявили схованку з вогнепальною зброєю

В одному з прикордонних населених пунктів на Харківщині знайшовся цілий склад зброї.

“Гладкоствольні та нарізні рушниці, пістолети, саморобну зброю та 3 багнет-ножа виявили бійці бригади Гвардії наступу “Сталевий Кордон” в одному з населених пунктів Харківщини неподалік державного кордону з рф”, – повідомили в телеграм бригади “Сталевий кордон”.

Знахідку прикордонники передали співробітникам поліції. Надалі слідчі з’ясовуватимуть, чия зброя і з якою метою її сховали.

Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: “Шахеди” хитрі, а С-300 – “делікатна тема” – захисники неба Харкова (відео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 10:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з прикордонних населених пунктів на Харківщині знайшовся цілий склад зброї".