На Харківщині прикордонники виявили схованку з вогнепальною зброєю

В одному з прикордонних населених пунктів на Харківщині знайшовся цілий склад зброї.

“Гладкоствольні та нарізні рушниці, пістолети, саморобну зброю та 3 багнет-ножа виявили бійці бригади Гвардії наступу “Сталевий Кордон” в одному з населених пунктів Харківщини неподалік державного кордону з рф”, – повідомили в телеграм бригади “Сталевий кордон”.

Знахідку прикордонники передали співробітникам поліції. Надалі слідчі з’ясовуватимуть, чия зброя і з якою метою її сховали.