“Шахеди” хитрі, а С-300 – “делікатна тема” – захисники неба Харкова (відео)

Машина, кулемет і троє захисників, які від заходу до світанку чергують в очікуванні атаки ворожих дронів. Одна з мобільних вогневих груп ППО щоночі несе службу, щоб не пустити “шахеди” до Харкова. Нацгвардійці показали журналістам, як проходить їхній вечір. Яке озброєння мають, чи вдалося вполювати БпЛА і чому безсилі проти ракет типу С-300 – члени екіпажу розповіли кореспондентці МГ “Об’єктив”.

Захід сонця – час, коли готуються заступити на бойове чергування мобільні вогневі групи ППО, що боронять небо над Харковом від “шахедів”.

Канцлер, командир екіпажу мобільної вогневої групи ППО 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Ми висуваємося на свої заздалегідь оговорені позиції й там працюємо по знищенню цих літальних апаратів.



Цей екіпаж полює на ворожі дрони з листопада минулого року, до цього троє нацгвардійців несли службу в інших підрозділах. Нині задіяні в режимі 24/7: вдень одні завдання, а всю ніч до світанку – очікування загрози з неба.

Канцлер, командир екіпажу мобільної вогневої групи ППО 5-ї Слобожанської бригади НГУ

С-300 неможливо. Дуже, дуже швидко. Коли ми її відчуваємо, вона вже десь прилітає. Для Харкова С-300 – це дуже делікатна тема. Поки ніхто не зробив обладнання, яке може їх збивати. На таку коротку відстань.



Щодо збиття “шахедів”, то поки бійці тільки готуються відкрити рахунок.

Канцлер, командир екіпажу мобільної вогневої групи ППО 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Там, де ми знаходимося, поки що не збивали. Чули, але дуже далеко. Але розрахунки з нашої частини буквально вчора-позавчора збили чотири “шахеди”, в різних секторах. Бувають дні, коли ми ганяємося за ними. Хочеться не тільки його наздогнати, а ще й збити. У кожного є олімпійський інтерес відкрити лік своїм збитим “шахедам”.

Поки інші члени екіпажу дістають необхідну техніку, командир розповідає свою історію. Працював менеджером, коли почалася повномасштабна – був мобілізований. У рідній Балаклії, яку тоді окупували, лишилися батьки.

Канцлер, командир екіпажу мобільної вогневої групи ППО 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Тому довелося йти захищати й може звільняти.

Щоб ганятися за “шахедами” необхідна автівка, для знищення – зброя.

Канцлер, командир екіпажу мобільної вогневої групи ППО 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Це кулемет Браунінг американського виробництва. У нас є тепловізійний приціл. І є екран, який дозволяє бачити теплові цілі. Коли ми навчалися на полігоні, то там як по наземних, так і повітряних цілях нерухомих ми відпрацьовували.

Від отримання команди бути напоготові до можливої появи дрона зазвичай є 10-15 хвилин. За цей час мають доїхати на позицію. Далі дрон “ловлять” за допомогою тепловізора та прожектора. Їх, як і автівку, захисникам передали волонтери.

Канцлер, командир екіпажу мобільної вогневої групи ППО 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Темний об’єкт підсвітити. Тому що зараз “шахеди” стали фарбувати в темний колір. Тому прожектор дає можливість його виявити візуально.

За Браунінгом – старший кулеметник з позивним “Ярмен” з селища Золочів. До війни – слюсар-ремонтник. Ярмен каже: якщо ціль буде від нього на відстані до 500 метрів, він може використати й автомат.

Ярмен, старший кулеметник екіпажу мобільної вогневої групи ППО 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Не доводилось, але ми завжди готові наносити ураження з усього, з чого можна. Дуже хитрий. Все змінилося. Раніше “шахеди” летіли по заданих координатах. Майже по прямій лінії, і це було набагато простіше – виявити, перехопити й збити. Зараз вони більше схожі на розвідувальні дрони. Постійно змінюють маршрути. І, можливо, щоб також виявити й нас, мобільні групи. Ми по суті мобільна вогнева група. Тобто нас можуть відправити куди завгодно, на які завгодно рубежі. Ми можемо працювати як по наземних, так і по повітряних цілях. Хотілося б захищати свою, рідну землю. Ближче до свого рідного дому. Ось і вся мотивація.

Незабаром захисники заступлять на чергування, тож залишають нас і висуваються на позицію. Станом на лютий, як розповідав начальник ХОВА Олег Синєгубов, на Харківщині було декілька сотень мобільних груп ППО.