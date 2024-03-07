На Харьковщине пограничники обнаружили схрон с огнестрельным оружием
В одном из приграничных населенных пунктов на Харьковщине нашелся целый склад оружия.
«В Харьковской области пограничники обнаружили схрон с оружием. Гладкоствольные и нарезные ружья, пистолеты, самодельное оружие и три штык-ножа обнаружили бойцы бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» в одном из населенных пунктов Харьковщины неподалеку от государственной границы с РФ», — сообщили в telegram бригады «Сталевий кордон».
Находку пограничники передали сотрудникам полиции. В дальнейшем следователи будут выяснять, чье оружие и с какой целью его спрятали.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 10:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из приграничных населенных пунктов на Харьковщине нашелся целый склад оружия".