Арсенал оружия нашли у жителя Изюмщины дома: ему «светит» 7 лет тюрьмы
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине разоблачили 51-летнего мужчину, который хранил у себя дома взрывоопасные предметы и боеприпасы.
В январе правоохранители у злоумышленника дома обнаружили корпус ручной осколочной гранаты Ф-1, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Кроме того, 20 марта во время еще одного обыска у мужчины полицейские обнаружили предметы внешне похожие на патроны с разными маркировками в общей сложности 119 штук. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.
Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в незаконном хранении взрывоопасных предметов и боеприпасов. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: арсенал, граната, Изюмщина, оружие, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили 51-летнего мужчину, который хранил у себя дома взрывоопасные предметы и боеприпасы.".