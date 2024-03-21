Арсенал оружия нашли у жителя Изюмщины дома: ему «светит» 7 лет тюрьмы

На Харьковщине разоблачили 51-летнего мужчину, который хранил у себя дома взрывоопасные предметы и боеприпасы.

В январе правоохранители у злоумышленника дома обнаружили корпус ручной осколочной гранаты Ф-1, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, 20 марта во время еще одного обыска у мужчины полицейские обнаружили предметы внешне похожие на патроны с разными маркировками в общей сложности 119 штук. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в незаконном хранении взрывоопасных предметов и боеприпасов. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

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