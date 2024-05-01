Оружие с войны продавали криминалитету: задержание провели и на Харьковщине
«Черных оружейников», продававших криминалитету оружие и боеприпасы с мест бывших боестолкновений вблизи линии фронта, задержала СБУ в разных регионах Украины.
Как информируют силовики, двоих организаторов банды задержали «на горячем» в Киеве и Львове. Они пытались продать уголовникам партию снайперских винтовок российского производства. Еще пятерых фигурантов задержали в Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
По данным следствия, торговцы подыскивали потенциальных клиентов через собственные связи в криминальной среде. Также они регулярно мониторили интернет-платформы по продаже различного оружия, где, в частности, выкладывали свои предложения. Товар злоумышленники упаковывали в коробки из-под бытовой техники и отправляли по почте.
У фигурантов изъяли 59 боевых гранат, более десятка автоматов Калашникова, противопехотные мины и пулеметы. В ходе обысков в специально оборудованных схронах на территории собственных домовладений и местных гаражных кооперативов также нашли 28 боевых пистолетов, в том числе системы Макарова и ТТ, более 10 снайперских винтовок Драгунова, 3 пистолета-пулемета и почти 3,5 тысячи патронов различного калибра.
Двоим организаторам группировки сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Сейчас они под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: война, криминалитет, оружие, СБУ, торговцы оружием, Харьков, черные оружейники;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 20:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Черных оружейников», продававших криминалитету оружие и боеприпасы с мест бывших боестолкновений вблизи линии фронта, задержала СБУ в разных регионах Украины".