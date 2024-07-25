Що шукають на блокпостах на в’їздах у Харків та який називають найпроблемнішим

Зброю, якої б вистачило для цілого батальйону, та понад 3 тисячі кілограмів наркотиків вилучили у першому півріччі на десяти блокпостах на в’їздах у Харків. Такі здобутки бійців 5-ї Слобожанської бригади НГУ. Де в автівках найчастіше ховають зброю, як виявляють підозрілих осіб та порушників, зокрема дезертирів, вони розповіли журналістам. Також нацгвардійці назвали найпроблемніший блокпост.

Єгор Крячко, заступник командира роти 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Ми є, можна сказати, санітарами цього суспільства, знаходячись тут, на блокпосту.

А ще вони називають себе вартовими Харкова. Нацгвардійці 5-ї Слобожанської відповідають за десять блокпостів. Цілодобово перевіряють автівки, аби в місто не проникли російські ДРГ, не ввезли незаконну зброю та наркотики.

Єгор Крячко, заступник командира роти 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Найпроблемніший блокпост – це блокпост зі сторони міста Чугуїв. Дуже великий потік іде незаконних боєприпасів, зброї та наркотичних засобів. Перевозять місцеві мешканці з деокупованих територій, мешканці Донецької та Луганської областей. І транзитом намагаються вивезти через блокпост зі сторони Пісочина.

Служба на блокпості потребує пильності та концентрації. Аби навчитися бачити підозріле, за оцінкою Крячка, потрібно зо два тижні навчання.

“Батискаф”, військовий 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Людина, буває, нечітко відповідає, що саме вона везе. І тоді в нас є підстави поставити на узбіччя та перевірити повністю. Люди, які постійно проїжджають блокпост, завчасно готують документи. Ті, що вперше, починають: “Ми не знали”, якась паніка, не можуть знайти документи, “Дія” не відкривається. То ми також ставимо їх на узбіччя і добре вже оглядаємо багажник, машину, особисті речі.

У першому півріччі на десяти блокпостах вилучили понад 62 тисячі набоїв, 369 гранат, понад 200 кілограмів вибухівки, 19 автоматів Калашникова, міномет та гранатомет.

Єгор Крячко, заступник командира роти 5-ї Слобожанської бригади НГУ

– Якщо взяти все, що ви вилучили, це арсенал для озброєння якої армії?

– Можна батальйон озброїти, у принципі. Можна багато шкоди наробити, якщо це попаде не в ті руки.

Вилучену зброю разом з порушниками передають органам Нацполіції. Вони зберігають небезпечні знахідки як речові докази. У 2022 році був досвід, коли таку зброю передавали українським підрозділам, говорить Крячко.

Єгор Крячко, заступник командира роти 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Деякі правопорушники кажуть, що везуть це в територіальний орган поліції під добровільну здачу. Але ми організовуємо швидше цю зустріч. Основні схованки – це передня торпеда, приладна панель. Звідти я діставав гранати М67. Під днище автомобіля намагалися ховати набої та вибухівку. Вогнепальну зброю АК-74 мені вдавалося знаходити у розібраному стані по елементах. Гранатомет – у великих вантажних транспортних засобах.

Також за пів року в автівках знайшли понад 3 тисячі кілограмів наркотиків.

Єгор Крячко, заступник командира роти 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Затримано за кримінальні правопорушення 469 осіб. За адміністративні правопорушення – 378 осіб. Адміністративні статті найчастіше – це керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Кримінальні статті – це нелегальний обіг наркотичних засобів.

Нацгвардійці пригадують: на одному з блокпостів зупинили легковик, у салоні якого був підхмелений дезертир.

“Батискаф”, військовий 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Перевіряли транспортні засоби, як завжди. І один із таксистів почав говорити: “Навіщо вам треба документи пасажира?” Поставили машину для повної перевірки й виявили, що людина самовільно залишила військову частину.

Єгор Крячко, заступник командира роти 5-ї Слобожанської бригади НГУ

У нас є такий планшет. Тут у нас є база військовослужбовців, які незаконно залишили розташування своїх військових частин. Викликає в нас підозру конкретний військовослужбовець, ми вбили в пошук, подивилися – є прізвище, збіг по даних – затримали військовослужбовця, передали мобільній групі ВСП. Не знайшли ми такого – відпустили, вибачилися. Щасливої дороги!

Нападів на нацгвардійців на в’їздах у Харків не було.

