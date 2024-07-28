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Водій без прав влаштував ДТП у Харкові та розпивав алкоголь на очах у копів

Події 18:02   28.07.2024
Олена Нагорна
Водій без прав влаштував ДТП у Харкові та розпивав алкоголь на очах у копів

Вдень 27 липня водій Renault здійснив зіткнення з іншою автівкою на проспекті Героїв Харкова та поїхав з місця ДТП.

Таку інформацію отримали копи та розпочали пошук керманича, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

На вулиці Георгія Тарасенка правоохоронці помітили схоже авто із характерними пошкодженнями. У ході спілкування з патрульними водій вживав алкоголь, до проведення огляду на стан сп’яніння. Також копи виявили, що він не отримував посвідчення водія.

Патрульні відсторонили порушника від керування та склали на нього адмінпротоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (залишення місця ДТП), ч. 4 ст. 130 (вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю) та адмінпостанову за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 18:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 27 липня водій Renault здійснив зіткнення з іншою автівкою на проспекті Героїв Харкова та поїхав з місця ДТП.".