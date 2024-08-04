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30 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу

Суспільство 10:55   04.08.2024
Оксана Якушко
30 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу

Минулої доби копи виявили 30 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння, повідомили в Патрульній поліції Харківської області.

«На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліціянтами. На всіх них склали відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду», – зазначили правоохоронці.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «30 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 10:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби копи виявили 30 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння, повідомили в Патрульній поліції Харківської області.".