30 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу

Минулої доби копи виявили 30 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння, повідомили в Патрульній поліції Харківської області.

«На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліціянтами. На всіх них склали відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду», – зазначили правоохоронці.