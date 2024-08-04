30 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу
Минулої доби копи виявили 30 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння, повідомили в Патрульній поліції Харківської області.
«На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліціянтами. На всіх них склали відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду», – зазначили правоохоронці.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: алкогольное опьянение, водій, коп, патрульная полиция Харьковской области, пьяные водители;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 10:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби копи виявили 30 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння, повідомили в Патрульній поліції Харківської області.".