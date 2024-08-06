Авария с участием троллейбуса произошла в Харькове: полиция ищет свидетелей

ДТП произошло 23 июня в 21:15 на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Индустриальной.

«Автомобиль Chevrolet Aveo совершил наезд на неустановленный внедорожник серого цвета под управлением неустановленного водителя, который стоял на перекрестке, чтобы в дальнейшем совершить маневр поворота налево на улицу Индустриальную. После чего произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo с троллейбусом ПТС 12», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП пассажирка авто получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Сейчас проводится досудебное расследование.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев аварии обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области.