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Авария с участием троллейбуса произошла в Харькове: полиция ищет свидетелей

Общество 14:41   06.08.2024
Виктория Яковенко
Авария с участием троллейбуса произошла в Харькове: полиция ищет свидетелей Фото: ГУНП в Харьковской области

ДТП произошло 23 июня в 21:15 на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Индустриальной.

«Автомобиль Chevrolet Aveo совершил наезд на неустановленный внедорожник серого цвета под управлением неустановленного водителя, который стоял на перекрестке, чтобы в дальнейшем совершить маневр поворота налево на улицу Индустриальную. После чего произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo с троллейбусом ПТС 12», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП пассажирка авто получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Сейчас проводится досудебное расследование.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев аварии обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
02
Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 14:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 23 июня в 21:15 на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Индустриальной.".