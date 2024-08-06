Авария с участием троллейбуса произошла в Харькове: полиция ищет свидетелей
ДТП произошло 23 июня в 21:15 на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Индустриальной.
«Автомобиль Chevrolet Aveo совершил наезд на неустановленный внедорожник серого цвета под управлением неустановленного водителя, который стоял на перекрестке, чтобы в дальнейшем совершить маневр поворота налево на улицу Индустриальную. После чего произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo с троллейбусом ПТС 12», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате ДТП пассажирка авто получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Сейчас проводится досудебное расследование.
Правоохранители просят свидетелей и очевидцев аварии обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области.
Читайте также: Пьяным сбил пешехода и протаранил 4 авто: водителя на Харьковщине задержали
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, ДТП, полиция, свидетели, тролейбус, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Авария с участием троллейбуса произошла в Харькове: полиция ищет свидетелей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 23 июня в 21:15 на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Индустриальной.".