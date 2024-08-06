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9-летний ребенок пострадал в ДТП в Харькове: подробности (фото)

Общество 15:45   06.08.2024
Виктория Яковенко
9-летний ребенок пострадал в ДТП в Харькове: подробности (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

6 августа около 9:00 на перекрестке проспекта Любви Малой и улиц Китаенко и Константина Калинина столкнулись автомобили «Peugeot 308» и «Fiat Doblo».

В результате аварии легкие травмы получил водитель и 9-летний пассажир «Peugeot». Пострадавших с ушибами госпитализировали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 15:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 августа около 9:00 на перекрестке проспекта Любви Малой и улиц Китаенко и Константина Калинина столкнулись автомобили «Peugeot 308» и «Fiat Doblo».".