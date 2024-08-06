9-летний ребенок пострадал в ДТП в Харькове: подробности (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
6 августа около 9:00 на перекрестке проспекта Любви Малой и улиц Китаенко и Константина Калинина столкнулись автомобили «Peugeot 308» и «Fiat Doblo».
В результате аварии легкие травмы получил водитель и 9-летний пассажир «Peugeot». Пострадавших с ушибами госпитализировали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Информация о событии зарегистрирована в Едином учете. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читайте также: Авария с участием троллейбуса произошла в Харькове: полиция ищет свидетелей
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, авто, дитина, ДТП, ребенок, столкнулись, травмирован, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «9-летний ребенок пострадал в ДТП в Харькове: подробности (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 15:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 августа около 9:00 на перекрестке проспекта Любви Малой и улиц Китаенко и Константина Калинина столкнулись автомобили «Peugeot 308» и «Fiat Doblo».".