9-летний ребенок пострадал в ДТП в Харькове: подробности (фото)

6 августа около 9:00 на перекрестке проспекта Любви Малой и улиц Китаенко и Константина Калинина столкнулись автомобили «Peugeot 308» и «Fiat Doblo».

В результате аварии легкие травмы получил водитель и 9-летний пассажир «Peugeot». Пострадавших с ушибами госпитализировали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.