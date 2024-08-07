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ДТП с пострадавшими в Лозовой: столкнулись два авто, одно – перевернулось

Происшествия 12:42   07.08.2024
Виктория Яковенко
ДТП с пострадавшими в Лозовой: столкнулись два авто, одно – перевернулось Фото: ГУНП в Харьковской области

В городе Лозовая на Харьковщине произошла авария, в которой пострадали два человека, среди них – трехлетний ребенок.

ДТП произошло 6 августа в 15:00. На перекрестке улиц Соборной и Михаила Грушевского столкнулись два автомобиля. От удара одна из легковушек перевернулась, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

35-летнего мужчину и его трехлетнюю дочь госпитализировали. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 12:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Лозовая на Харьковщине произошла авария, в которой пострадали два человека, среди них – трехлетний ребенок.".