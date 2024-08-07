ДТП с пострадавшими в Лозовой: столкнулись два авто, одно – перевернулось

В городе Лозовая на Харьковщине произошла авария, в которой пострадали два человека, среди них – трехлетний ребенок.

ДТП произошло 6 августа в 15:00. На перекрестке улиц Соборной и Михаила Грушевского столкнулись два автомобиля. От удара одна из легковушек перевернулась, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

35-летнего мужчину и его трехлетнюю дочь госпитализировали. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.