ДТП с пострадавшими в Лозовой: столкнулись два авто, одно – перевернулось
Фото: ГУНП в Харьковской области
В городе Лозовая на Харьковщине произошла авария, в которой пострадали два человека, среди них – трехлетний ребенок.
ДТП произошло 6 августа в 15:00. На перекрестке улиц Соборной и Михаила Грушевского столкнулись два автомобиля. От удара одна из легковушек перевернулась, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
35-летнего мужчину и его трехлетнюю дочь госпитализировали. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Лозовая на Харьковщине произошла авария, в которой пострадали два человека, среди них – трехлетний ребенок.".