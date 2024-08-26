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П’яна ДТП сталася вночі в Харкові: поліція знайшла водія, який утік

Події 10:57   26.08.2024
Оксана Горун
П’яна ДТП сталася вночі в Харкові: поліція знайшла водія, який утік

Патрульна поліція Харківщини повідомила про затримання водія, який скоїв ДТП на Салтівському шосе та втік.

Ми розшукали чоловіка, який скоїв ДТП у стані сп’яніння та поїхав з місця. Учора вночі патрульні отримали виклик про ДТП. Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля Nissan здійснив зіткнення з іншим авто на Салтівському шосе, після чого поїхав з місця“, – поінформувала пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Авто з пошкодженнями внаслідок ДТП виявили на вулиці 7-ї Гвардійської Армії (в районі Кулиничі).

“Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився”, – повідомили патрульні.

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Чоловіка відсторонили від керування автівкою, а також склали на нього три адмінпротоколи – за ДТП, залишення місця події та відмову від огляду на стан сп’яніння.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 10:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція Харківщини повідомила про затримання водія, який скоїв ДТП на Салтівському шосе та втік".