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Смертельное ДТП на Харьковщине: водителя раздавил собственный автомобиль

Происшествия 13:45   06.09.2024
Оксана Якушко
Смертельное ДТП на Харьковщине: водителя раздавил собственный автомобиль

5 сентября около 15:10 возле поселка Печенеги в Чугуевском районе водитель автомобиля не справился с управлением, выпал из кабины и погиб под собственной машиной, сообщила Нацполиция.

Водитель Renault Logan при не справился с управлением и выпал из автомобиля. Неуправляемая машина съехала со склона, опрокинулась на крышу и придавила водителя. В результате аварии от полученных травм 77-летний мужчина скончался на месте.

По факту ДТП, повлекшей смерть, полиция начала расследование.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 сентября около 15:10 возле поселка Печенеги в Чугуевском районе водитель легковушки не справился с управлением, выпал из кабины и погиб под собственной машиной, сообщила Нацполиция.".