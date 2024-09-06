Смертельное ДТП на Харьковщине: водителя раздавил собственный автомобиль
5 сентября около 15:10 возле поселка Печенеги в Чугуевском районе водитель автомобиля не справился с управлением, выпал из кабины и погиб под собственной машиной, сообщила Нацполиция.
Водитель Renault Logan при не справился с управлением и выпал из автомобиля. Неуправляемая машина съехала со склона, опрокинулась на крышу и придавила водителя. В результате аварии от полученных травм 77-летний мужчина скончался на месте.
По факту ДТП, повлекшей смерть, полиция начала расследование.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, водій, водитель, ДТП, Нацполиция, печенеги, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 13:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 сентября около 15:10 возле поселка Печенеги в Чугуевском районе водитель легковушки не справился с управлением, выпал из кабины и погиб под собственной машиной, сообщила Нацполиция.".