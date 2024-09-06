Смертельное ДТП на Харьковщине: водителя раздавил собственный автомобиль

5 сентября около 15:10 возле поселка Печенеги в Чугуевском районе водитель автомобиля не справился с управлением, выпал из кабины и погиб под собственной машиной, сообщила Нацполиция.

Водитель Renault Logan при не справился с управлением и выпал из автомобиля. Неуправляемая машина съехала со склона, опрокинулась на крышу и придавила водителя. В результате аварии от полученных травм 77-летний мужчина скончался на месте.

По факту ДТП, повлекшей смерть, полиция начала расследование.