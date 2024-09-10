Жінку збили на пішохідному переході вранці у Харкові (фото)

Сьогодні, 10 вересня, близько 07:00 сталася смертельна аварія в районі перехрестя вулиць Борткевича та Шевченка у Харкові.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій авто ВАЗ-2101 скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 38-річна постраждала отримала множинні травми та померла у лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.