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Жінку збили на пішохідному переході вранці у Харкові (фото)

Події 15:10   10.09.2024
Вікторія Яковенко
Жінку збили на пішохідному переході вранці у Харкові (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Сьогодні, 10 вересня, близько 07:00 сталася смертельна аварія в районі перехрестя вулиць Борткевича та Шевченка у Харкові.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій авто ВАЗ-2101 скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 38-річна постраждала отримала множинні травми та померла у лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 15:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 10 вересня, близько 07:00 сталася смертельна аварія в районі перехрестя вулиць Борткевича та Шевченка у Харкові.".