Жінку збили на пішохідному переході вранці у Харкові (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Сьогодні, 10 вересня, близько 07:00 сталася смертельна аварія в районі перехрестя вулиць Борткевича та Шевченка у Харкові.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій авто ВАЗ-2101 скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 38-річна постраждала отримала множинні травми та померла у лікарні.
Слідчі розпочали досудове розслідування ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 15:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 10 вересня, близько 07:00 сталася смертельна аварія в районі перехрестя вулиць Борткевича та Шевченка у Харкові.".