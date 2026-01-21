Смертельна ДТП у Харкові: автівка збила двох людей

Водію, який збив на пішохідному переході у Харкові двох людей, повідомили про підозру, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

ДТП сталася 20 січня 2026 року близько 19:00: водій «OPEL MOVANO» їхав проспектом Льва Ландау в Немишлянському районі Харкова у напрямку Салтівського шосе.

На перехресті проспекту Льва Ландау та вулиці Ахієзерів, біля нерегульованого пішохідного переходу, чоловік не зменшив швидкість і не пропустив пішоходів, які перетинали проспект по розмітці «пішохідний перехід».

Унаслідок наїзду 51-річна жінка та 50-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

Правоохоронці затримали керманича. Йому повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило загибель двох людей.

У суді прокурор наполягатиме на триманні водія під вартою.