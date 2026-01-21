Смертельна ДТП у Харкові: автівка збила двох людей
Водію, який збив на пішохідному переході у Харкові двох людей, повідомили про підозру, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
ДТП сталася 20 січня 2026 року близько 19:00: водій «OPEL MOVANO» їхав проспектом Льва Ландау в Немишлянському районі Харкова у напрямку Салтівського шосе.
На перехресті проспекту Льва Ландау та вулиці Ахієзерів, біля нерегульованого пішохідного переходу, чоловік не зменшив швидкість і не пропустив пішоходів, які перетинали проспект по розмітці «пішохідний перехід».
Унаслідок наїзду 51-річна жінка та 50-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.
Правоохоронці затримали керманича. Йому повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило загибель двох людей.
У суді прокурор наполягатиме на триманні водія під вартою.
Читайте також: Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, ДТП, пешеходный переход, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Смертельна ДТП у Харкові: автівка збила двох людей», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 21:19;