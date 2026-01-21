Смертельное ДТП в Харькове: автомобиль сбил двоих человек
Водителю, сбившему на пешеходном переходе в Харькове двоих человек, сообщили о подозрении, сообщает Харьковская областная прокуратура.
ДТП произошло 20 января 2026 около 19:00: водитель «OPEL MOVANO» ехал по проспекту Льва Ландау в Немышлянском районе Харькова в направлении Салтовского шоссе.
На перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Ахиезеров, у нерегулируемого пешеходного перехода, мужчина не сбавил скорость и не пропустил пешеходов, пересекавших проспект по разметке «пешеходный переход».
В результате наезда 51-летняя женщина и 50-летний мужчина от полученных травм погибли на месте происшествия.
Правоохранители задержали водителя. Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшим гибель двоих человек.
В суде прокурор будет настаивать на содержании водителя под стражей.
