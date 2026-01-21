Live

Смертельное ДТП в Харькове: автомобиль сбил двоих человек

Происшествия 21:19   21.01.2026
Оксана Якушко
Водителю, сбившему на пешеходном переходе в Харькове двоих человек, сообщили о подозрении, сообщает Харьковская областная прокуратура.

ДТП произошло 20 января 2026 около 19:00: водитель «OPEL MOVANO» ехал по проспекту Льва Ландау в Немышлянском районе Харькова в направлении Салтовского шоссе.

На перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Ахиезеров, у нерегулируемого пешеходного перехода, мужчина не сбавил скорость и не пропустил пешеходов, пересекавших проспект по разметке «пешеходный переход».

В результате наезда 51-летняя женщина и 50-летний мужчина от полученных травм погибли на месте происшествия.

Правоохранители задержали водителя. Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшим гибель двоих человек.

В суде прокурор будет настаивать на содержании водителя под стражей.

Автор: Оксана Якушко
