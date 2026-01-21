Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА

Более полумиллиона абонентов одновременно без электричества в Харькове и области утром 21 января. Такие данные привел на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

И такое количество отключенных — не предел. Вчера, 20 января, по информации Синегубова, их было 1 миллион 100 тысяч. «Это около 90% населения города Харькова и территории Харьковской области», — отметил он.

«У нас третий день подряд возможна ситуация, когда у людей больше 10 часов не будет электроэнергии. Мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать, во-первых, ситуацию и, во-вторых, получить электроэнергию для наших людей. Конечно, по заданию президента, Офиса президента, премьер-министра Украины наше население находится в приоритете, потому что графики почасовых отключений и ограничения в виде пяти очередей применяются так же и для нашего бизнеса», — пояснил начальник ХОВА.

При этом, учитывая общее состояние энергосистемы Украины и постоянные российские обстрелы варианта жизни круглосуточно с электричеством власти пока не обещают. Однако есть задачи выйти на более приемлемые графики. Такой наиболее оптимальный из возможных на сейчас сценариев описал Синегубов.

«Все энергетики всех служб круглосуточно работают для того, чтобы оперативно ликвидировать последствия тех обстрелов, которые были нанесены в течение последней недели по нашей энергосистеме. Для того чтобы мы имели возможность стабилизировать ситуацию и хотя бы отключать людей по графикам не более чем на три — четыре часа максимум в сутки. Однако еще раз скажу, что это зависит от состояния энергосистемы Украины. Потому что вчера враг также атаковал Киевскую область. А энергосистема – это цельный организм», — сказал Синегубов.

Важная задача, которую он обозначил, — подавать электричество в дома жителей области после 18:00, когда люди приходят домой с работы, — «и хотя бы до утра».