Как 1 марта будут отключать свет в Харькове и области: графики

1 марта, с 00:00 до 24:00, в Харьковской области действуют графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 04:00–07:30; 11:00–14:30; 18:00–24:00

1.2 04:00–07:00; 08:00-14:30; 18:00–21:30

2.1 00:30–07:00; 08:00-14:30; 18:00–21:30

2.2 04:00–11:00; 14:30-21:30

3.1 08:00–11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00–11:00; 14:30-18:00

4.1 08:00–11:00; 14:30-18:00

4.2 08:00–11:00; 14:30-18:00

5.1 00:30–04:00; 11:00–18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 11:00–18:00; 22:00-24:00

6.1 00:00–04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00

6.2 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00

Список адресов за очередями — здесь.