Как 1 марта будут отключать свет в Харькове и области: графики
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
1 марта, с 00:00 до 24:00, в Харьковской области действуют графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 04:00–07:30; 11:00–14:30; 18:00–24:00
1.2 04:00–07:00; 08:00-14:30; 18:00–21:30
2.1 00:30–07:00; 08:00-14:30; 18:00–21:30
2.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
3.1 08:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00–11:00; 14:30-18:00
4.1 08:00–11:00; 14:30-18:00
4.2 08:00–11:00; 14:30-18:00
5.1 00:30–04:00; 11:00–18:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 11:00–18:00; 22:00-24:00
6.1 00:00–04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00
6.2 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00
Список адресов за очередями — здесь.
Удары 1 марта по Харькову: атака на админздание, общежитие, есть пострадавшие
