Як 1 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Фото: АТ “Харківобленерго”
1 березня, з 00:00 до 24:00, на Харківщині діють графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергаз із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00
1.2 04:00-07:00; 08:00-14:30; 18:00-21:30
2.1 00:30-07:00; 08:00-14:30; 18:00-21:30
2.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
3.1 08:00-11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00-11:00; 14:30-18:00
4.1 08:00-11:00; 14:30-18:00
4.2 08:00-11:00; 14:30-18:00
5.1 00:30-04:00; 11:00-18:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 11:00-18:00; 22:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00
6.2 00:30-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00
Список адрес за чергами – тут.
Читайте також: Удари 1 березня по Харкову: атака на адмінбудівлю, гуртожиток, є постраждалі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света, отключение электричества;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Як 1 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2026 в 11:53;