Як 1 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки

1 березня, з 00:00 до 24:00, на Харківщині діють графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергаз із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 04:00-07:30; 11:00-14:30; 18:00-24:00

1.2 04:00-07:00; 08:00-14:30; 18:00-21:30

2.1 00:30-07:00; 08:00-14:30; 18:00-21:30

2.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

3.1 08:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-11:00; 14:30-18:00

4.1 08:00-11:00; 14:30-18:00

4.2 08:00-11:00; 14:30-18:00

5.1 00:30-04:00; 11:00-18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 11:00-18:00; 22:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:30-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00

Список адрес за чергами – тут.