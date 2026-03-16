Общество 09:46   16.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Стало известно, как сегодня будут отключать свет на Харьковщине Фото: Василий Голосный

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов сегодня, 16 марта, график почасовых отключений в Харьковской области будет действовать с 17:00 до 20:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

3.2 17:00-18:30

5.2 18:30-20:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 17:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.

Читайте также: Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов

