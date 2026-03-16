Стало відомо, як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині

Суспільство 09:46   16.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Стало відомо, як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині

У АТ “Харківобленерго” повідомили, що у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли сьогодні, 16 березня, графік погодинних відключень у Харківській області діятиме з 17:00 до 20:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

3.2 17:00-18:30

5.2 18:30-20:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 17:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.

Читайте також: Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область – дані прокуратури
БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область – дані прокуратури
16.03.2026, 10:20
Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов (доповнюється)
Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов (доповнюється)
16.03.2026, 09:23
Стало відомо, як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині
Стало відомо, як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині
16.03.2026, 09:46
Двоє загиблих та двоє поранених на Харківщині через “прильоти”
Двоє загиблих та двоє поранених на Харківщині через “прильоти”
16.03.2026, 08:50
Інтервали у метро Харкова збільшать від понеділка 16 березня
Інтервали у метро Харкова збільшать від понеділка 16 березня
15.03.2026, 18:58
Два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові
Два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові
16.03.2026, 07:11

Новини за темою:

13.03.2026
Як вимикатимуть світло в Харківській області 14 березня — графік
10.03.2026
Як відключатимуть світло на Харківщині 11 березня – графік
07.03.2026
Як відключатимуть світло в Харківській області 8 березня – графік
06.03.2026
Як 7 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графік
04.03.2026
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла


Якщо вам цікава новина: «Стало відомо, як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині»

  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 09:46;

