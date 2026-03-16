Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов (доповнюється)

Події 10:32   16.03.2026
Вранці 16 березня росіяни вдарили БпЛА по Шевченківському району, написав мер Ігор Терехов.

Доповнено о 10:32. “Внаслідок ворожого обстрілу у Шевченківському районі Харкова пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках, паркан та скління вікон в господарчій споруді”, – повідомив начальник ХОВА.

Доповнено о 09:23. Другий удар зафіксували на кордоні Київського та Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура, написав міський голова.

Доповнено о 09:13. Є інформація про постраждалого, уточнив Терехов.

09:10. “Приліт” зафіксували близько 09:00. За попередньою інформацією, окупанти випустили по Харкову безпілотник типу “шахед”.

Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: інформації про постраждалих внаслідок удару немає.

Зазначимо, тривогу в Харкові періодично оголошували всю ніч і ранок. До цього її дали о 08:53 через загрозу застосування безпілотників.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові. Удари в Харкові зафіксували близько 03:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом – Київський район. За попередньою інформацією Ситуаційного центру, росіяни випустили по місту БпЛА типу «шахед».

Читайте також: Двоє загиблих та двоє поранених на Харківщині через «прильоти»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область – дані прокуратури
БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область – дані прокуратури
16.03.2026, 10:20
Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов (доповнюється)
Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов (доповнюється)
16.03.2026, 10:32
Стало відомо, як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині
Стало відомо, як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині
16.03.2026, 09:46
Двоє загиблих та двоє поранених на Харківщині через “прильоти”
Двоє загиблих та двоє поранених на Харківщині через “прильоти”
16.03.2026, 08:50
Інтервали у метро Харкова збільшать від понеділка 16 березня
Інтервали у метро Харкова збільшать від понеділка 16 березня
15.03.2026, 18:58
Два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові
Два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові
16.03.2026, 07:11

Новини за темою:

16.03.2026
Шість боїв було за добу на Харківщині – Генштаб
14.03.2026
Росіяни сьогодні атакували Київський район, на місці “прильоту” – пожежа
13.03.2026
РФ атакує і гаражі і підприємства – Синєгубов про наслідки “прильотів”
13.03.2026
Один бій був на півночі від Харкова – дані Генштабу на 08:00
12.03.2026
Удари РФ: Малоданилівська ОТГ частково без світла, у Золочеві є постраждалі


  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 10:32;

