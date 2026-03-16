Вранці 16 березня росіяни атакували Харків – Терехов (доповнюється)
Вранці 16 березня росіяни вдарили БпЛА по Шевченківському району, написав мер Ігор Терехов.
Доповнено о 10:32. “Внаслідок ворожого обстрілу у Шевченківському районі Харкова пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках, паркан та скління вікон в господарчій споруді”, – повідомив начальник ХОВА.
Доповнено о 09:23. Другий удар зафіксували на кордоні Київського та Шевченківського районів. Пошкоджена транспортна інфраструктура, написав міський голова.
Доповнено о 09:13. Є інформація про постраждалого, уточнив Терехов.
09:10. “Приліт” зафіксували близько 09:00. За попередньою інформацією, окупанти випустили по Харкову безпілотник типу “шахед”.
Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: інформації про постраждалих внаслідок удару немає.
Зазначимо, тривогу в Харкові періодично оголошували всю ніч і ранок. До цього її дали о 08:53 через загрозу застосування безпілотників.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові. Удари в Харкові зафіксували близько 03:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом – Київський район. За попередньою інформацією Ситуаційного центру, росіяни випустили по місту БпЛА типу «шахед».
- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 10:32;