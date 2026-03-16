Live

Двоє загиблих та двоє поранених на Харківщині через “прильоти”

Події 08:50   16.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом минулої доби росіяни атакували 21 населений пункт області. Через обстріли в регіоні двоє поранених та двоє загиблих, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“Поблизу с. Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік – усі працівники бригади екстреної медичної допомоги; у м. Куп’янськ постраждала 63-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині прилетіло таке озброєння:

  • КАБ;
  • десять БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • БпЛА типу “Молния”;
  • шість fpv-дронів;
  • 14 БпЛА (тип встановлюється).

Під обстрілами була цивільна інфраструктура у Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє загиблих та двоє поранених на Харківщині через “прильоти”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 08:50;

