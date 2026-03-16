Двоє загиблих та двоє поранених на Харківщині через “прильоти”

Протягом минулої доби росіяни атакували 21 населений пункт області. Через обстріли в регіоні двоє поранених та двоє загиблих, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Поблизу с. Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний і 56-річний чоловіки, зазнав поранень 54-річний чоловік – усі працівники бригади екстреної медичної допомоги; у м. Куп’янськ постраждала 63-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині прилетіло таке озброєння:

КАБ;

десять БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

БпЛА типу “Молния”;

шість fpv-дронів;

14 БпЛА (тип встановлюється).

Під обстрілами була цивільна інфраструктура у Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області.