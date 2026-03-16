Двое погибших и двое раненых на Харьковщине из-за «прилетов»

Происшествия 08:50   16.03.2026
В течение минувших суток россияне атаковали 21 населенный пункт области. Из-за обстрелов в регионе двое раненых и двое погибших, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«Вблизи с. Красная Волна Великобурлукской громады погибли 27-летний и 56-летний мужчины, получил ранения 54-летний мужчина – все работники бригады экстренной медицинской помощи; в г. Купянск пострадала 63-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине прилетело такое вооружение:

  • КАБ;
  • десять БпЛА типу «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 14 БпЛА (тип устанавливается).

Под обстрелами была гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах области.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
