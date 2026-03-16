Двое погибших и двое раненых на Харьковщине из-за «прилетов»

В течение минувших суток россияне атаковали 21 населенный пункт области. Из-за обстрелов в регионе двое раненых и двое погибших, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вблизи с. Красная Волна Великобурлукской громады погибли 27-летний и 56-летний мужчины, получил ранения 54-летний мужчина – все работники бригады экстренной медицинской помощи; в г. Купянск пострадала 63-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине прилетело такое вооружение:

КАБ;

десять БпЛА типу «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

БпЛА типа «Молния»;

шесть fpv-дронов;

14 БпЛА (тип устанавливается).

Под обстрелами была гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах области.