Двое погибших и двое раненых на Харьковщине из-за «прилетов»
В течение минувших суток россияне атаковали 21 населенный пункт области. Из-за обстрелов в регионе двое раненых и двое погибших, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вблизи с. Красная Волна Великобурлукской громады погибли 27-летний и 56-летний мужчины, получил ранения 54-летний мужчина – все работники бригады экстренной медицинской помощи; в г. Купянск пострадала 63-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
В течение минувших суток по Харьковщине прилетело такое вооружение:
- КАБ;
- десять БпЛА типу «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- БпЛА типа «Молния»;
- шесть fpv-дронов;
- 14 БпЛА (тип устанавливается).
Под обстрелами была гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах области.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки РФ, обстрелы, синегубов, харьковщина;
«Двое погибших и двое раненых на Харьковщине из-за «прилетов»»
Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 08:50;