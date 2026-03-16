Шесть боев было за сутки на Харьковщине – Генштаб

Украина 08:06   16.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
О ситуации на фронте сообщил утром 16 марта Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции СОУ раз около населенного пункта Вильча.

На Купянском – зафиксировали четыре боестолкновения в районе Куриловки, Новоосиново и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Вчера противник нанес 101 авиационный удар, сбросил 287 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9122 дронов-камикадзе и осуществил 3525 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Потери россиян, по информации ГШ, следующие:

