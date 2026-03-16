Шесть боев было за сутки на Харьковщине – Генштаб
О ситуации на фронте сообщил утром 16 марта Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции СОУ раз около населенного пункта Вильча.
На Купянском – зафиксировали четыре боестолкновения в районе Куриловки, Новоосиново и Глушковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Вчера противник нанес 101 авиационный удар, сбросил 287 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9122 дронов-камикадзе и осуществил 3525 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Потери россиян, по информации ГШ, следующие:
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Шесть боев было за сутки на Харьковщине – Генштаб», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 08:06;