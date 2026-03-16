За сутки спасатели потушили 30 пожаров в экосистемах Харьковщины

Происшествия 07:49   16.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки спасатели потушили 30 пожаров в экосистемах Харьковщины

В облуправлении ГУ ГСЧС сообщили, что за минувшие сутки спасатели выезжали тушить 40 пожаров в регионе. 

При этом шесть возгораний начались из-за обстрелов РФ. Огонь бушевал в Богодуховском, Чугуевском и Харьковском районах области. Все очаги возникли в результате горения сухой травы на открытой местности. Также из-за бытового пожара есть погибшая.

«В результате бытового пожара, произошедшего в селе Царедаровка Лозовского района, погибла пожилая женщина, 1939 года рождения. Горела летняя кухня на площади 20 квадратных метров. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, в природных экосистемах спасатели ликвидировали 30 пожаров на общей площади более 17 гектаров.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 07:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении ГУ ГСЧС сообщили, что за минувшие сутки спасатели выезжали тушить 40 пожаров в регионе. ".