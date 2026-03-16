За сутки спасатели потушили 30 пожаров в экосистемах Харьковщины
В облуправлении ГУ ГСЧС сообщили, что за минувшие сутки спасатели выезжали тушить 40 пожаров в регионе.
При этом шесть возгораний начались из-за обстрелов РФ. Огонь бушевал в Богодуховском, Чугуевском и Харьковском районах области. Все очаги возникли в результате горения сухой травы на открытой местности. Также из-за бытового пожара есть погибшая.
«В результате бытового пожара, произошедшего в селе Царедаровка Лозовского района, погибла пожилая женщина, 1939 года рождения. Горела летняя кухня на площади 20 квадратных метров. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили в ГСЧС.
Кроме того, в природных экосистемах спасатели ликвидировали 30 пожаров на общей площади более 17 гектаров.
Читайте также: Два «прилета» БпЛА было за ночь в Харькове
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, пожары в лесах, харьковщина;
Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 07:49;