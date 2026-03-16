Два «прилета» БпЛА было за ночь в Харькове

Происшествия 07:11   16.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Два «прилета» БпЛА было за ночь в Харькове

Удары в Харькове зафиксировали около 03:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом – Киевский район. 

По предварительной информации Ситуационного центра, россияне выпустили по городу БпЛА типа «Шахед». 

Вскоре стало известно о повторном ударе по тому же, Киевскому району. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Отметим, тревога в Харькове звучала за ночь четыре раза. В основном – из-за беспилотников, которые запускали россияне. По состоянию на 07:11 угроза ударов для города сохраняется. До этого Воздушные силы ВСУ сообщали, что на областной центр летят БпЛА с севера.

Читайте также: Две женщины погибли – россияне снова атаковали Харьковщину 15 марта

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 07:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары в Харькове зафиксировали около 03:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом – Киевский район. в".