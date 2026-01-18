Удар по Харькову, смертельная поездка на тюбинге – главные новости 18 января
МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 января.
В Холодногорском районе из-за удара «Шахеда» погибла 2-летняя девушка, трое пострадавших
Около 01:00 в Харькове зафиксировали «прилет». Городской голова Игорь Терехов уточнил: били «Шахедом», удар пришелся по частному дому в Холодногорском районе. В результате атаки погибла девушка. Ей было 20 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также известно о пострадавшей 41-летней женщине. Она получила острую реакцию на стресс. Вскоре в облуправлении ГСЧС рассказали: в результате атаки загорелся дом и крыша беседки на площади 150 квадратных метров. Известно об одной погибшей и троих пострадавших. По данным пресс-службы мэрии, известно о, как минимум, восьми поврежденных домах. Все выбитые окна в результате удара уже закрыли.
В Немышлянском районе погибла женщина. Есть версия, что она слетела с тюбинга
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: около 14:00 получили сообщение о том, что в Немышлянском районе нашли женщину без признаков жизни. Правоохранители устанавливают личность погибшей и обстоятельства происшествия. Женщина получила тяжелые травмы и умерла до приезда медиков. На данный момент следователи готовятся внести ведомости в ЕРДР. В соцсетях тем временем писали, что в районе Немышли обнаружили труп женщины. Очевидцы рассказали, что погибшая якобы каталась на тюбинге и слетела с него.
Фантазии Путина: Трегубов прокомментировал заявление президента РФ о якобы окруженных 15 батальонах ВСУ в Купянске-Узловом
Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов напомнил, что президент РФ Владимир Путин похвастался: в районе Купянска-Узлового окружены 15 украинских батальонов. Однако спикер объяснил: сделать это невозможно априори. Купянск-Узловой – это четыре квадратных километра и «15 батальонов там поместятся только, если ставить человека на голову человека и так раз шесть. Опять-таки, фантазии», – сказал Трегубов.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Фронт, Харьков; Теги: Shahed, обстрел, погибла, прилет, фронт, Харьков, харьковщина;
