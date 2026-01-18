Live

Россияне ударили по Центральному парку в Золочеве (фото)

Происшествия 19:10   18.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне ударили по Центральному парку в Золочеве (фото)

Сегодня, 18 января, россияне выпустили БпЛА «Молния» по Золочеву, передает издание «Заря».

Обстрел Золочева 18 января
Фото: Виктор Коваленко

Прилетело по Центральному парку, обошлось без пострадавших, передает начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Обстрел Золочева 18 января
Фото: Виктор Коваленко

Информации о повреждениях в результате обстрелов нет.

Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что около 01:00 в Харькове зафиксировали «прилет». Городской голова Игорь Терехов уточнил: били «Шахедом», удар пришелся по частному дому. В результате атаки погибла девушка. Ей было 20 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также известно о пострадавшей 41-летней женщине. Она получила острую реакцию на стресс. Вскоре в облуправлении ГСЧС рассказали: в результате атаки загорелся дом и крыша беседки на площади 150 квадратных метров. Известно об одной погибшей и троих пострадавших.

По данным пресс-службы мэрии, известно о, как минимум, восьми поврежденных домах. Все выбитые окна в результате удара уже закрыли.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
