Россияне ударили по Центральному парку в Золочеве (фото)
Сегодня, 18 января, россияне выпустили БпЛА «Молния» по Золочеву, передает издание «Заря».
Прилетело по Центральному парку, обошлось без пострадавших, передает начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.
Информации о повреждениях в результате обстрелов нет.
Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что около 01:00 в Харькове зафиксировали «прилет». Городской голова Игорь Терехов уточнил: били «Шахедом», удар пришелся по частному дому. В результате атаки погибла девушка. Ей было 20 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также известно о пострадавшей 41-летней женщине. Она получила острую реакцию на стресс. Вскоре в облуправлении ГСЧС рассказали: в результате атаки загорелся дом и крыша беседки на площади 150 квадратных метров. Известно об одной погибшей и троих пострадавших.
По данным пресс-службы мэрии, известно о, как минимум, восьми поврежденных домах. Все выбитые окна в результате удара уже закрыли.
18 января 2026 в 19:10