Погибла 20-летняя девушка: РФ ударила ночью «Шахедом» по дому в Харькове

Происшествия 07:23   18.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Погибла 20-летняя девушка: РФ ударила ночью «Шахедом» по дому в Харькове

«Прилет» в Харькове зафиксировали 18 января около 01:00. 

Городской голова Игорь Терехов уточнил: били «Шахедом», удар пришелся по частному дому.

В результате атаки погибла девушка. Ей было 20 лет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также известно о пострадавшей 41-летней женщине. Она получила острую реакцию на стресс.

Тем временем мэр сообщил, что в результате атаки пострадавших – двое. На месте удара начался пожар.

Под утро в Харьковской облпрокуратуре показали последствия российского обстрела.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
