Live

Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові

Події 07:23   18.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові

“Приліт” у Харкові зафіксували 18 січня близько 01:00. 

Міський голова Ігор Терехов уточнив: били “Шахедом”, удар прийшовся по приватному будинку. Під завалами почали шукати людей.

Внаслідок атаки загинула дівчина. Їй було 20 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також відомо про постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала гостру реакцію на стрес.

Тим часом мер повідомив, що внаслідок атаки постраждалих – двоє. На місці удару почалася пожежа.

Під ранок у Харківській облпрокуратурі показали наслідки російського обстрілу.

Читайте також: Паралельна реальність у Куп’янську: ISW аналізує розпач блогерів РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
Новини Харкова – головне 18 січня: нічний удар РФ по місту
18.01.2026, 07:31
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
17.01.2026, 11:20
Кінця морозам не видно: прогноз погоди в Харкові та області на 18 січня
Кінця морозам не видно: прогноз погоди в Харкові та області на 18 січня
17.01.2026, 19:00
У Харкові – вечір “молний”: вже третій вибух
У Харкові – вечір “молний”: вже третій вибух
17.01.2026, 20:19
Новини Харкова – головне 17 січня: прилетіли “молнии”, по місту били з РСЗВ
Новини Харкова – головне 17 січня: прилетіли “молнии”, по місту били з РСЗВ
17.01.2026, 20:28
Пограбування на ХТЗ: брати напали на чоловіка на вулиці
Пограбування на ХТЗ: брати напали на чоловіка на вулиці
17.01.2026, 22:57

Новини за темою:

15.01.2026
Стало відомо, що випустили окупанти на Харківщину (фото)
14.01.2026
Вісім постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині
13.01.2026
Чим били окупанти по передмістю Харкова, встановили у прокуратурі
13.01.2026
Стало відомо, куди влучили росіяни вночі. Четверо загиблих (фото/відео)
12.01.2026
Як минула доба на Харківщині, повідомив Синєгубов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2026 в 07:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” у Харкові зафіксували 18 січня близько 01:00. ".