Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові

“Приліт” у Харкові зафіксували 18 січня близько 01:00.

Міський голова Ігор Терехов уточнив: били “Шахедом”, удар прийшовся по приватному будинку. Під завалами почали шукати людей.

Внаслідок атаки загинула дівчина. Їй було 20 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також відомо про постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала гостру реакцію на стрес.

Тим часом мер повідомив, що внаслідок атаки постраждалих – двоє. На місці удару почалася пожежа.

Під ранок у Харківській облпрокуратурі показали наслідки російського обстрілу.