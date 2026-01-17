Паралельна реальність у Куп’янську: ISW аналізує розпач блогерів РФ

Події в Куп’янську Харківської області та заяви про нього яскраво демонструють західним аналітикам та ЗМІ, наскільки необмеженою може бути брехня російського командування. Причому викривають брехунів власні провоєнні блогери.

Генерал Кузовлєв взявся за старе

“Російські військові блогери продовжують голосно відкидати альтернативну реальність поля бою, яку намагаються створити президент Росії Володимир Путін та високопоставлені російські воєначальники”, – пишуть в актуальному огляді аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

До теми російської брехні про Куп’янськ вони повернулися після чергового витка “переможної звітності”, яку видав на-гора генерал Сергій Кузовлєв – командувач угрупуванням військ “Запад” ЗС РФ.

“Міністр оборони Росії Андрій Білоусов 16 січня проінспектував Західне угруповання сил Росії та заслухав доповіді командувача угрупуванням, генерал-полковника Сергія Кузовлєва. Кузовлєв заявив, що російські війська на Куп’янському напрямку захопили Кучерівку (на схід від Куп’янська), Подоли та Курилівку (обидві на південний схід від Куп’янська) у грудні 2025 року. Білоусов спеціально запитав, чи російські війська зачищають Куп’янськ, на що Кузовлєв відповів, що російські війська контролюють усі райони Куп’янська та що спроби України прорватися в місто виявилися марними”, — переказує ISW цей діалог.

“Z-блогер” визнав, що Куп’янськ війська РФ не контролювали “жодного дня”

В Інституті констатують: українські війська “звільнили більшу частину Куп’янська та прилеглої території”. Причому в цьому питанні дивним чином збіглася думка російських “Z-блогерів” та американських військових аналітиків. У “звільнення Куп’янська” в провоєнному середовищі РФ теж не вірять.

“Російські воєнні блогери, включаючи пов’язаного з Кремлем воєнного блогера та декількох ультранаціоналістично налаштованих воєнних блогерів, рішуче спростували неодноразові помилкові заяви російського військового командування про Куп’янськ і прилеглі населені пункти, – зазначили в ISW. – Один російський військовий блогер у прямій реакції на зустріч Білоусова 16 січня заявив, що заяви про російський контроль над Куп’янськом “не лише неточні”, а й “навіть близько не відображають реальної ситуації на місцях”, оскільки російські війська не контролювали Куп’янськ “жодного дня”. Військові блогери широко скаржилися на неодноразові “невдачі” в цьому районі та критикували практику надсилання “красивих звітів” про нібито просування Росії вищому керівництву”.

<br />

Щобільше – російські автори спростовують і контроль своїми військами Подолів, Курилівки, Петропавлівки, Куп’янська-Вузлового – усіх тих населених пунктів, які військове командування РФ намагається оголосити захопленими. У хід йдуть заяви про “паралельну реальність” та “прапоровтики”.

“Військовий блогер заявив, що група російських військ знімала відео з підняттям прапора в Куп’янську-Вузловому (ймовірно, для підтвердження хибних заяв російських чиновників про його захоплення в найближчому майбутньому), перш ніж українські сили завдали удару по групі. Військовий блогер зазначив, що останні миті відео “ніде не буде опубліковано”, – констатували в Інституті вивчення війни.

“Куп’янськ став особливим осередком напруженості для російського військового командування”

Самі аналітики вважають, що таке створення “паралельної реальності” російським командуванням пов’язане зі спробою впливати на рішення США щодо мирних переговорів.

“Ці заяви Кремля спрямовані на поширення хибного наративу про неминучість російської перемоги в Україні та на переконання України та Заходу в тому, що Україна повинна прийняти вимоги Росії зараз через побоювання майбутніх російських наступів або проривів. Куп’янськ став особливим осередком напруженості для російського військового командування, ймовірно, через побоювання, що реалії поля бою в цьому районі підірвуть уявлення про військову міць Росії, які Путін і високопосадовці намагаються поширити”, – прокоментували в ISW.