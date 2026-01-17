Live

Параллельная реальность в Купянске: ISW анализирует отчаяние блогеров РФ

Мир 22:02   17.01.2026
Оксана Горун
Параллельная реальность в Купянске: ISW анализирует отчаяние блогеров РФ Скриншот

События в Купянске Харьковской области и заявления про него ярко демонстрируют западным аналитикам и СМИ, насколько неограниченной может быть ложь российского командования. Причем обличают его собственные провоенные блогеры.

Генерал Кузовлев взялся за старое

«Российские военные блогеры продолжают громко отвергать альтернативную реальность поля боя, которую пытаются создать президент России Владимир Путин и высокопоставленные российские военачальники», — пишут в актуальном обзоре аналитики Института изучения войны (ISW).

К теме российской лжи про Купянск они вернулись после очередного витка «победной отчетности», которую выдал на-гора генерал  Сергей Кузовлев — командующий группировкой войск «Запад» ВС РФ.

«Министр обороны России Андрей Белоусов 16 января проинспектировал Западную группировку сил России и заслушал доклады командующего группировкой, генерал-полковника Сергея Кузовлева. Кузовлев заявил, что российские войска на Купянском направлении захватили Кучеровку (к востоку от Купянска), Подолы и Куриловку (обе к юго-востоку от Купянска) в декабре 2025 года. Белоусов специально спросил, зачищают ли российские войска Купянск, на что Кузовлев ответил, что российские войска контролируют все районы Купянска и что попытки Украины прорваться в город оказались безуспешными», — пересказывает ISW этот диалог.

Читайте также: Украинский флаг развевается над мэрией Купянска: Хартия показала видео штурма

«Z-блогер» признал, что Купянск войска РФ не контролировали «ни  одного дня»

В Институте констатируют: украинские войска «освободили большую часть Купянска и прилегающей территории». Причем в этом вопросе удивительным образом совпало мнение российских «Z-блогеров» и американских военных аналитиков. В «освобождение Купянска» в провоенной среде РФ тоже не верят.

«Российские военные блогеры, включая связанного с Кремлем военного блогера и нескольких ультранационалистически настроенных военных блогеров, решительно опровергли неоднократные ложные заявления российского военного командования о Купянске и близлежащих населенных пунктах, — отметили в ISW. — Один российский военный блогер в прямой реакции на встречу Белоусова 16 января заявил, что заявления о российском контроле над Купянском «не только неточны», но и «даже близко не отражают реальную ситуацию на местах», поскольку российские войска не контролировали Купянск «ни одного дня». Военные блогеры широко жаловались на неоднократные «неудачи» в этом районе и критиковали практику отправки «красивых отчетов» о якобы продвижении России вышестоящему руководству».

Более того — российские авторы опровергают и контроль своими войсками Подолов, Куриловки, Петропавловки, Купянска-Узлового — всех тех населенных пунктов, которые военное командование РФ пытается объявить захваченными. В ход идут заявления о «параллельной реальности» и «флаговтыках».

«Военный блогер заявил, что группа российских войск снимала видео с поднятием флага в Купянске-Вузловом (вероятно, для подтверждения ложных заявлений российских чиновников о его захвате в ближайшем будущем), прежде чем украинские силы нанесли удар по группе. Военный блогер отметил, что последние мгновения видео «нигде не будут опубликованы», — констатировали в Институте изучения войны.

«Купянск стал особым очагом напряженности для российского военного командования»

Сами аналитики считают, что такое создание «параллельной реальности» российским командованием связано с попыткой влиять на решения США относительно текущих мирных переговоров.

«Эти заявления Кремля направлены на распространение ложного нарратива о неизбежности российской победы на Украине и на убеждение Украины и Запада в том, что Украина должна принять требования России сейчас из-за опасений будущих российских наступлений или прорывов. Купянск стал особым очагом напряженности для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут те представления о военной мощи России, которые Путин и высокопоставленные российские военачальники пытаются распространить», — прокомментировали в ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы в Харькове днем 17 января: есть пострадавшие (видео)
Взрывы в Харькове днем 17 января: есть пострадавшие (видео)
17.01.2026, 16:42
В Харькове — вечер «Молний»: уже третий взрыв
В Харькове — вечер «Молний»: уже третий взрыв
17.01.2026, 20:19
Новости Харькова – главное 17 января: прилетели «Молнии», днем били из РСЗО
Новости Харькова – главное 17 января: прилетели «Молнии», днем били из РСЗО
17.01.2026, 20:28
Подавать тепло в Харькове все труднее — Терехов об обстреле 17 января
Подавать тепло в Харькове все труднее — Терехов об обстреле 17 января
17.01.2026, 15:40
Конца морозам не видно: прогноз погоды в Харькове и области на 18 января
Конца морозам не видно: прогноз погоды в Харькове и области на 18 января
17.01.2026, 19:00
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
16.01.2026, 09:30

Новости по теме:

16.01.2026
Аналитики ISW зафиксировали продвижение ВСУ на Харьковщине
12.01.2026
В ISW зафиксировали продвижение россиян на Харьковщине – подробности
11.01.2026
Россияне продолжают попытки инфильтрации на Харьковщине: дает ли это что-то
10.01.2026
Росблогеры просят РФ остановить тактику «поднятия флагов» на Харьковщине – ISW
09.01.2026
ISW: военные РФ размахивали триколором в Подолах на Купянщине – что это было


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Параллельная реальность в Купянске: ISW анализирует отчаяние блогеров РФ», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 января 2026 в 22:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События в Купянске Харьковской области и заявления про него ярко демонстрируют западным аналитикам и СМИ, насколько неограниченной может быть ложь российского командования".