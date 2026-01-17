Параллельная реальность в Купянске: ISW анализирует отчаяние блогеров РФ

События в Купянске Харьковской области и заявления про него ярко демонстрируют западным аналитикам и СМИ, насколько неограниченной может быть ложь российского командования. Причем обличают его собственные провоенные блогеры.

Генерал Кузовлев взялся за старое

«Российские военные блогеры продолжают громко отвергать альтернативную реальность поля боя, которую пытаются создать президент России Владимир Путин и высокопоставленные российские военачальники», — пишут в актуальном обзоре аналитики Института изучения войны (ISW).

К теме российской лжи про Купянск они вернулись после очередного витка «победной отчетности», которую выдал на-гора генерал Сергей Кузовлев — командующий группировкой войск «Запад» ВС РФ.

«Министр обороны России Андрей Белоусов 16 января проинспектировал Западную группировку сил России и заслушал доклады командующего группировкой, генерал-полковника Сергея Кузовлева. Кузовлев заявил, что российские войска на Купянском направлении захватили Кучеровку (к востоку от Купянска), Подолы и Куриловку (обе к юго-востоку от Купянска) в декабре 2025 года. Белоусов специально спросил, зачищают ли российские войска Купянск, на что Кузовлев ответил, что российские войска контролируют все районы Купянска и что попытки Украины прорваться в город оказались безуспешными», — пересказывает ISW этот диалог.

«Z-блогер» признал, что Купянск войска РФ не контролировали «ни одного дня»

В Институте констатируют: украинские войска «освободили большую часть Купянска и прилегающей территории». Причем в этом вопросе удивительным образом совпало мнение российских «Z-блогеров» и американских военных аналитиков. В «освобождение Купянска» в провоенной среде РФ тоже не верят.

«Российские военные блогеры, включая связанного с Кремлем военного блогера и нескольких ультранационалистически настроенных военных блогеров, решительно опровергли неоднократные ложные заявления российского военного командования о Купянске и близлежащих населенных пунктах, — отметили в ISW. — Один российский военный блогер в прямой реакции на встречу Белоусова 16 января заявил, что заявления о российском контроле над Купянском «не только неточны», но и «даже близко не отражают реальную ситуацию на местах», поскольку российские войска не контролировали Купянск «ни одного дня». Военные блогеры широко жаловались на неоднократные «неудачи» в этом районе и критиковали практику отправки «красивых отчетов» о якобы продвижении России вышестоящему руководству».

Более того — российские авторы опровергают и контроль своими войсками Подолов, Куриловки, Петропавловки, Купянска-Узлового — всех тех населенных пунктов, которые военное командование РФ пытается объявить захваченными. В ход идут заявления о «параллельной реальности» и «флаговтыках».

«Военный блогер заявил, что группа российских войск снимала видео с поднятием флага в Купянске-Вузловом (вероятно, для подтверждения ложных заявлений российских чиновников о его захвате в ближайшем будущем), прежде чем украинские силы нанесли удар по группе. Военный блогер отметил, что последние мгновения видео «нигде не будут опубликованы», — констатировали в Институте изучения войны.

«Купянск стал особым очагом напряженности для российского военного командования»

Сами аналитики считают, что такое создание «параллельной реальности» российским командованием связано с попыткой влиять на решения США относительно текущих мирных переговоров.

«Эти заявления Кремля направлены на распространение ложного нарратива о неизбежности российской победы на Украине и на убеждение Украины и Запада в том, что Украина должна принять требования России сейчас из-за опасений будущих российских наступлений или прорывов. Купянск стал особым очагом напряженности для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут те представления о военной мощи России, которые Путин и высокопоставленные российские военачальники пытаются распространить», — прокомментировали в ISW.