Украинский флаг развевается над мэрией Купянска: Хартия показала видео штурма

Контроль над зданием горсовета Купянска Харьковской области вернули воины разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады «Хартия».

В Telegram-канале 2-го корпуса НГУ «Хартия» опубликовали видео штурма мэрии, снятое на GoPro бойцов, и подчеркнули, что Купянск был и будет украинским городом.

Сообщается, что поисково-ударная группировка «Хартия» и тактическая группировка «Купянск» завершают зачистку города, который удалось деблокировать в ходе операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ.

Видео: 2-й корпус НГУ «Хартия»

Напомним, 12 января пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что в Купянске остается от 50 до 80 российских военных.