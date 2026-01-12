Украинский флаг развевается над мэрией Купянска: Хартия показала видео штурма
Скриншот
Контроль над зданием горсовета Купянска Харьковской области вернули воины разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады «Хартия».
В Telegram-канале 2-го корпуса НГУ «Хартия» опубликовали видео штурма мэрии, снятое на GoPro бойцов, и подчеркнули, что Купянск был и будет украинским городом.
Сообщается, что поисково-ударная группировка «Хартия» и тактическая группировка «Купянск» завершают зачистку города, который удалось деблокировать в ходе операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ.
Видео: 2-й корпус НГУ «Хартия»
Напомним, 12 января пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что в Купянске остается от 50 до 80 российских военных.
